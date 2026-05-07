Luis Díaz se pronunció tras la eliminación de Champions: emotivas palabras conmueven en Bayern

Tuvieron que pasar varias horas para conocer el pronunciamiento de Luis Díaz sobre la eliminación de su equipo, Bayern Múnich, en semifinales de Champions ante PSG. Los parisinos avanzaron a la final, donde enfrentará al Arsenal, en Budapest, a finales de este mes de mayo.

Luis Díaz usó su cuenta de Instagram para expresar su emotivo sentimiento tras quedar fuera de la Champions. Numerosos comentarios se dieron al respecto, incluyendo futbolistas de la Selección Colombia, como Daniel Muñoz, que le mostraron su apoyo a Lucho.

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Luis Díaz: “No dejaremos de intentarlo hasta que lo consigamos”

“Acercarse tanto a la meta siempre es doloroso y muy difícil de aceptar. Trabajamos mucho para estar en la final, pero no pudimos hacerlo“, arrancó escribiendo Luis Díaz en su cuenta de Instagram.

“Lo intentaremos de nuevo la próxima temporada. ¡Y no dejaremos de intentarlo hasta que lo consigamos!”, añadió el jugador de la Selección Colombia.

Finalmente, cerró con: “Ahora es el momento de centrarnos en nuestros objetivos inmediatos. Todavía queda un trofeo por ganar. Lucharemos por ello con todo lo que tenemos”.

Daniel Muñoz, compañero de Lucho en la Selección Colombia y lateral derecho del Crystal Palace, le comentó: “Ya vendrá hermanito nada q reprochar guerrero incansable”.

Mensaje de Daniel Muñoz apoyando a Luis Díaz tras la eliminación con Bayern Múnich. Foto: Instagram - @luisdiaz19_

Aún puede ser una temporada histórica para Luis Díaz y Bayern Múnich

Bayern Múnich se quedó sin el objetivo de la Champions League, siendo este prioritario de cara al final de la temporada. Sin embargo, aún puede ser un curso histórico para los bávaros, que ven con buenos ojos el dominio absoluto en Alemania.

Ya son dos los trofeos que tiene Bayern Múnich en este curso 2025-2026, y que cuentan con Luis Díaz como uno de sus principales protagonistas: la Supercopa de Alemania en el arranque de temporada, y la Bundesliga con varias fechas de antelación.

Bayern Múnich ya aseguró el trofeo de la Bundesliga y con varias fechas de anticipación. Foto: Getty Images

Ahora, el gran objetivo del Bayern Múnich será ganar la DFB Pokal. Está instalado en la final contra Stuttgart, y el partido se llevará a cabo el 23 de mayo a partir de la 1:00 p.m. (horario colombiano).

En caso de obtener el trofeo, Bayern se haría con un triplete histórico. Además, el técnico Vincent Kompany y su staff buscarían seguir con la nómina actual, entendiendo que pueden haber salidas y llegadas, para pelear en la próxima temporada y así obtener la Champions.

Con Luis Díaz, Harry Kane y Michael Olise, Bayern Múnich sigue ostentando una de las delanteras más letales de toda Europa.