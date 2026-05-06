Bayern Múnich firma un fracaso en la Champions League con Luis Díaz a bordo: PSG es finalista

Una sinfonía táctica que deslumbró al mundo. Para muchos la final adelantada de la Champions League que tuvo un verdadero choque de trenes. PSG y Bayern Múnich tuvieron una serie de lujo en semifinales con muchos goles en el primer juego y un duelo de estrategia en el segundo, en el Allianz Arena, de Alemania. Por supuesto, el colombiano Luis Díaz fue protagonista del juego que paralizó el mundo.

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Al final, fue empate del PSG en el Allianz Arena (1-1) para un marcador global de 6-5 a favor de los franceses, que ahora se citan con el Arsenal en la final de la Champions League en Budapest, el próximo 30 de mayo. Harry Kane marcó la igualdad al final del compromiso, sin tiempo para ir por el otro gol y mantenerse con vida.

Después del festival anotador de la ida en París, señalado como uno de los mejores partidos de la historia de la Champions, la vuelta parecía empezar con el mismo tono cuando el PSG necesitó solo tres minutos para adelantarse, gracias a Ousmane Dembélé, pero el marcador luego no se movió hasta el tardío e insuficiente empate a través de Harry Kane (90+4′).

El Allianz Arena de Múnich fue así de nuevo talismán para el PSG, que conquistó la pasada temporada en ese mismo estadio su primer y hasta ahora único título en el máximo torneo del Viejo Continente, entonces con una exhibición en la final ante el Inter de Milán (5-0).

El entrenador español del Paris Saint-Germain, Luis Enrique, y sus jugadores, incluido el delantero francés número 10 del Paris Saint-Germain, Ousmane Dembélé (izquierda), celebran tras el partido de vuelta de las semifinales de la Liga de Campeones de la UEFA entre el FC Bayern de Múnich y el Paris Saint-Germain (PSG) en Múnich, al sur de Alemania, el 6 de mayo de 2026. (Foto de Odd Andersen / AFP) Foto: AFP

Por otra parte, ganar su primera Champions League será precisamente el objetivo del Arsenal de Londres, que jugará su segunda final del torneo veinte años después de caer ante el Barcelona en 2006. El favoritismo, por supuesto, está servido para el PSG de Luis Enrique, que deberá derribar a su compatriota español, Mikel Arteta.

Show de Luis Díaz ante el PSG

Sobre el minuto 21, Luis Díaz recibió un balón en el costado izquierdo desde el interior para que comenzara la magia. El lateral Warren Zaïre-Emery ya había advertido en la previa que tenía a Lucho en la mira y que no lo iba a perder, pero en esta jugada puntual, el guajiro lo sacó a pasear y lo dejó en el suelo.

¡ERA UN GOLAZO, LUCHO! Luis Díaz se mandó un jugadón, la pelota se fue por aarriba del travesaño y levantó a los hinchas del Bayern.



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Espectacular jugada maradoniana tras recibir la pelota. Se movió para un lado y para el otro mientras se lanzaba hacia el interior; Zaïre-Emery nunca lo pudo controlar y le perdió el paso. El lateral francés no siguió la referencia, fue al piso y Lucho se llenó de aplausos de los hinchas bávaros. Lastimosamente para el colombiano, su remate se fue desviado. Era jugada digna de Puskás.

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