Arsenal siente el calor del Emirates Stadium y deja frío al Atlético de Madrid en Champions: hay primer finalista de UEFA Champions League

Arsenal de Londres se inunda de calor en el Emirates Stadium y puede alcanzar la final de la Champions League y va por su primer título de esta competición en la historia. El equipo rojo de la capital inglesa no necesitó muchos goles o un show de ofensiva para derrotar al Atlético de Madrid en medio de su hinchada.

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Un gol de Bukayo Saka fue suficiente para que el Arsenal alcanzara la ventaja en el Emirates Stadium y así dejar en la lona al Atlético de Madrid, que nunca pudo encontrar la forma para empatar la serie y seguir con vida en el partido de vuelta. El técnico Diego Simeone no tuvo las armas necesarias y cierra una temporada donde vuelve a quedar a puertas de la Champions League.

Gol de Bukayo Saka contra el Atlético de Madrid. Foto: Getty Images

La victoria fue 1-0 para el Arsenal en Londres, en un marcador global de 2-1, suficiente para que los equipos ingleses saquen la cara por la Champions esta temporada. Los ‘gunners’ esperan rival entre Bayern Múnich y PSG. Y es que tuvieron que pasar dos décadas desde su única aparición, después de que perdieron en 2006 la final ante Barcelona.

“Después de tantos años, devolverles esa alegría y ver ese orgullo en sus ojos, es hermoso de ver”, señaló el técnico Mikel Arteta sobre la comunión con sus aficionados en el Emirates Stadium.

¡¡LOS GUNNERS PEGARON SOBRE EL FINAL DEL PRIMER TIEMPO!! SAKA CAZÓ EL REBOTE DE OBLAK Y MARCÓ EL 1-0 (2-1 GLOBAL) DEL ARSENAL VS. ATLÉTICO DE MADRID.



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En Londres, el pase a la final se jugó a un todo o nada después de que Atlético de Madrid y Arsenal empataran 1-1 la semana pasada en el Metropolitano de la capital española. “Es una noche triste, pero hay que levantarse”, dijo el extremo Giuliano Simeone tras el partido.

Atlético no pudo ante el Arsenal

El Atlético de Madrid, que buscaba meterse en la cuarta final de la Champions en su historia, salió al campo a presionar a un rival que quiso llevar el balón desde el primer minuto. La presión de los rojiblancos dificultó el juego del Arsenal, que multiplicó las imprecisiones en los pases y las pérdidas de balón.

El Atlético trató de sorprender en salidas rápidas buscando a Julián Álvarez y Antoine Griezmann, que jugó su último partido de Champions ya que seguirá su carrera en la MLS (Estados Unidos).

En el final, Atlético se lanzó a la desesperada, pero no pudo dar la vuelta al resultado en un final administrado por el Arsenal, y así se queda a puertas de la final, tal como ocurrió en 2017 frente al Real Madrid.