¿Arsenal o Atlético de Madrid? Inteligencia artificial predijo quién pasará a la final de Champions

Tras igualar 1-1 en el juego de ida, Arsenal recibe al Atlético Madrid por la vuelta de las semifinales de la Champions League. El turno ahora es para el Emirates Stadium de Londres, tras el primer partido jugado en el Metropolitano de la capital española.

Hay mucha expectativa, pues en este encuentro de vuelta ya se sabrá quién pasará a jugar la gran final de la Champions League 2026 en el Puskás Aréna de Budapest (Hungría). Pinta como un partido histórico, entre dos equipos que no saben aún lo que es levantar la orejona.

Otra señal para ver la Champions League: en 2027 ESPN no será la única que la transmita

En medio de la previa, quedó la duda instalada: ¿Quién es el favorito para pasar a la final de la Champions League, Arsenal o Atlético Madrid? A ello respondió la Inteligencia Artificial con contundencia.

“Arsenal clasificará a la final de la Champions League”: Inteligenciar Artificial

Gemini analizó el rendimiento reciente de ambos equipos, tanto de Arsenal como de Atlético de Madrid, y lo puso al detalle. Además, tomó en cuenta el empate en la ida, y que los Gunners cierran de local en estas semifinales de Champions.

Ante esto, dijo que el marcador de esta semifinal de vuelta será Arsenal 2 - 1 Atlético de Madrid. Eso dejaría un global de 3-2 a favor de los dirigidos por Mikel Arteta, sobre la escuadra que comanda Diego Simeone.

Gemini lo explicó: “El Arsenal de Arteta llega en un estado de gracia absoluta, manteniendo una inercia ganadora que parece un hechizo de protección contra la derrota. Aunque el Atleti del Cholo es un experto en ‘embarrar’ el campo y jugar con la desesperación ajena, el factor Emirates Stadium será el multiplicador de energía decisivo. Los Gunners lograrán imponer su ritmo de circulación rápida para cansar a la defensa colchonera, y será Eberechi Eze quien encuentre el hueco en el muro con una genialidad individual en el segundo tiempo”.

Para la IA, el jugador determinante en la semifinal de Arsenal y Atlético Madrid (vuelta) será Eberechi Eze, de los gunners. Foto: Arsenal FC via Getty Images

Finalmente, añadió: “El Atleti marcará de contragolpe para poner el suspenso, pero la disciplina táctica del Arsenal esta vez será superior a la mística del sufrimiento rojiblanca, sellando su boleto a la gran final”.

Si Arsenal pasara a la final de Champions League, ¿contra quién la jugaría?

En caso de que la predicción de la Inteligencia Artificial se cumpla, y Arsenal pase a la gran final de la Champions League, los Gunners se verían en Budapest contra el ganador de la llave entre Bayern Múnich y PSG.

Bayern Múnich vs. PSG: Inteligencia artificial predice quién clasifica y cuál será el marcador

Los parisinos van ganando a los bávaros por 5-4 tras el juego de ida en Francia. La vuelta será el miércoles, 6 de mayo, en Alemania.