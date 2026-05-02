Se conoció la lista de clubes que quieren a Luis Javier Suárez: dos gigantes y un árabe

A puertas de su primera participación en un Mundial, el colombiano Luis Javier Suárez empieza a sonar con fuerza para cambiar de equipo en el mercado de verano.

Esta temporada ha sido uno de los mejores delanteros de Europa, marcando 34 goles en 49 partidos disputados con el Sporting de Lisboa.

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En las últimas semanas venía atravesando una racha negativa, sin embargo, se sacudió contra Tondela y volvió a celebrar tras un sutil toque de zurda que se metió en el ángulo inferior de la portería.

El título de liga ya está bastante complicado para Suárez, pero todavía le queda la final de la Copa de Portugal que se disputará el próximo 24 de mayo. Ese podría ser el cierre perfecto para una temporada que lo puso a sonar en Europa y le devolvió la alegría de ser convocado a la Selección Colombia.

Luis Javier Suárez durante un entrenamiento de la Selección Colombia. Foto: Federación Colombiana de Fútbol (FCF)

Arsenal, Liverpool y Al-Hilal

Mientras se aproxima el final de esta campaña de ensueño, Luis Suárez aparece en carpeta de varios clubes que quisieran ficharlo en el mercado de verano.

De acuerdo a la prensa europea, Al-Hilal de Arabia Saudita entró en la puja por el delantero samario y está pendiente de su rendimiento con el Sporting. Suárez también estaría en la carpeta de gigantes como Arsenal y Liverpool en la Premier League.

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“Tiene una cláusula de 80 millones de euros y nadie se sorprenderá al conocer que ya hay varios equipos meditando hacerla efectiva para unirlo a sus filas”, informó el Diario de Almería en España.

De acuerdo a esta información, Sporting quiere recibir una cifra multimillonaria por la salida de Luis Suárez y en ese sentido también se vería beneficiado el Almería (club español que conservó 10 % de una futura venta).

“Dos equipos ingleses, Liverpool y Arsenal, también lo tienen en su agenda. Incluso se apunta a un hipotético seguimiento del FC Barcelona para suplir a Robert Lewandowski”, añade.

El Mundial 2026, un punto clave

Sporting de Lisboa ya se desprendió de su goleador la temporada pasada, el sueco Viktor Gyökeres, que se fue al Arsenal a cambio de 75 millones de euros.

Ahora mismo no tienen afán de vender a Luis Javier Suárez, sin embargo, una oferta multimillonaria que se acerque a la cláusula de rescisión podría cambiar los planes.

Más allá de los buenos números que ha hecho en la presente campaña, el colombiano tendrá una gran oportunidad de mostrarse como titular de la Selección Colombia en el Mundial 2026.

Si llega a tener una destacada presentación en la Copa del Mundo, su valor podría incrementarse e incluso sumar más equipos de fuerte brazo económico que quieran ficharlo en el mercado de verano.