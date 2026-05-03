Bayern Múnich vs. PSG: Inteligencia artificial predice quién clasifica y cuál será el marcador

Bayern Múnich calienta motores para el partido de vuelta contra París Saint-Germain por las semifinales de la Champions League. La ida fue un espectáculo lleno de goles y no se espera menos del duelo programado para el próximo miércoles en el Allianz Arena.

Competencia para Luis Díaz: fichaje estelar ya “inició contactos” con el Bayern Múnich

Nunca en la historia de la Champions se habían marcado cinco goles en una primera parte de una semifinal y jamás se anotaron nueve goles en un solo encuentro a estas alturas de la competición.

El Bayern no encajaba cinco goles en la Champions desde hace más de 30 años (contra el Ajax en 1995), pero la eliminatoria está abierta y se decidirá esta semana en Múnich.

Luis Díaz apunta a ser titular como extremo por izquierda y esta vez no tendrá a Achraf Hakimi como marca personal, pues el marroquí se lesionó el pasado martes en el partido de ida.

Esto dice la IA sobre Bayern vs. PSG

La serie está 5-4 a favor del París Saint-Germain, lo que obliga al Bayern Múnich a buscar la remontada sin descuidar el planteamiento defensivo.

ChatGPT: Clasifica el PSG

De acuerdo con los algoritmos de ChatGPT, el partido de vuelta tendrá menos goles, pero ambos equipos marcarán. La inteligencia artificial le da un 60,95 % de probabilidad de victoria para el PSG y anticipa que el marcador en Múnich terminará 2-2.

“La Inteligencia Artificial no espera otro festival tan desbordado como el de la ida, pero sí un partido abierto y con goles. El Bayern tendrá el impulso, la necesidad y su gente; el PSG, la ventaja, la frescura y la contundencia. En ese equilibrio inestable, todo apunta a un desenlace cruel para los alemanes: empate en la vuelta y clasificación del PSG a la final”, apuntó.

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Gemini: clasifica el Bayern

Gemini, por su parte, ve más factible que el Bayern Múnich utilice la localía a su favor para darle la vuelta al marcador y clasificarse a la final.

“Si combinamos la necesidad del Bayern de ganar por dos goles para clasificar directamente y la tendencia de ambos equipos a descuidar la retaguardia en favor del ataque total”, expresó la IA de Google, predice que el marcador terminará 3-1 a favor del conjunto bávaro.

Luis Díaz será titular con el Bayern Múnich ante PSG. Foto: Getty Images

Grok: Bayern en tiempo extra o penales

Grok también considera que Bayern Múnich saldrá ganador del partido, sin embargo, pone sobre la mesa un marcador de 3-2 que llevaría al tiempo extra.

“Alta probabilidad de que el Bayern termine clasificándose en el tiempo extra o penales gracias al factor local y su fondo de armario”, apuntó la IA de Elon Musk.

Grok establece que “modelos históricos indican que equipos que pierden la ida por un gol en semifinales tienen alrededor del 55-60 % de probabilidades de remontar en casa contra rivales de este nivel”.