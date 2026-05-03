Bayern Múnich vs. PSG: Inteligencia artificial predice quién clasifica y cuál será el marcador

Bayern Múnich calienta motores para el partido de vuelta contra París Saint-Germain por las semifinales de la Champions League. La ida fue un espectáculo lleno de goles y no se espera menos del duelo programado para el próximo miércoles en el Allianz Arena.
Nunca en la historia de la Champions se habían marcado cinco goles en una primera parte de una semifinal y jamás se anotaron nueve goles en un solo encuentro a estas alturas de la competición.
El Bayern no encajaba cinco goles en la Champions desde hace más de 30 años (contra el Ajax en 1995), pero la eliminatoria está abierta y se decidirá esta semana en Múnich.
Luis Díaz apunta a ser titular como extremo por izquierda y esta vez no tendrá a Achraf Hakimi como marca personal, pues el marroquí se lesionó el pasado martes en el partido de ida.
Esto dice la IA sobre Bayern vs. PSG
La serie está 5-4 a favor del París Saint-Germain, lo que obliga al Bayern Múnich a buscar la remontada sin descuidar el planteamiento defensivo.
ChatGPT: Clasifica el PSG
De acuerdo con los algoritmos de ChatGPT, el partido de vuelta tendrá menos goles, pero ambos equipos marcarán. La inteligencia artificial le da un 60,95 % de probabilidad de victoria para el PSG y anticipa que el marcador en Múnich terminará 2-2.
“La Inteligencia Artificial no espera otro festival tan desbordado como el de la ida, pero sí un partido abierto y con goles. El Bayern tendrá el impulso, la necesidad y su gente; el PSG, la ventaja, la frescura y la contundencia. En ese equilibrio inestable, todo apunta a un desenlace cruel para los alemanes: empate en la vuelta y clasificación del PSG a la final”, apuntó.
Gemini: clasifica el Bayern
Gemini, por su parte, ve más factible que el Bayern Múnich utilice la localía a su favor para darle la vuelta al marcador y clasificarse a la final.
“Si combinamos la necesidad del Bayern de ganar por dos goles para clasificar directamente y la tendencia de ambos equipos a descuidar la retaguardia en favor del ataque total”, expresó la IA de Google, predice que el marcador terminará 3-1 a favor del conjunto bávaro.
Grok: Bayern en tiempo extra o penales
Grok también considera que Bayern Múnich saldrá ganador del partido, sin embargo, pone sobre la mesa un marcador de 3-2 que llevaría al tiempo extra.
“Alta probabilidad de que el Bayern termine clasificándose en el tiempo extra o penales gracias al factor local y su fondo de armario”, apuntó la IA de Elon Musk.
Grok establece que “modelos históricos indican que equipos que pierden la ida por un gol en semifinales tienen alrededor del 55-60 % de probabilidades de remontar en casa contra rivales de este nivel”.