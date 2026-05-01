Competencia para Luis Díaz: fichaje estelar ya “inició contactos” con el Bayern Múnich

A puertas de disputar el partido de vuelta por las semifinales de la Champions league contra París Saint-Germain, la dirigencia del Bayern Múnich ya está adelantando posibles fichajes para la próxima temporada.

El conjunto bávaro ha tenido una campaña de ensueño, sin embargo, ha notado la falta de alternativas para el cuerpo técnico de Vincent Kompany.

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Luis Díaz, por ejemplo, ha jugado más minutos de los que debería por la falta de un extremo que pueda reemplazarlo en la zona izquierda del campo. Aunque Lucho es el titular indiscutible, en el Bayern consideran que debería existir una suplente a su altura para competirle por el puesto.

Este viernes se conoció el primer nombre que está en la carpeta del Bayern: el británico Anthony Gordon, que juega para Newcastle United en Inglaterra y tiene un valor aproximado de 60 millones de euros.

“Anthony Gordon tiene posibilidades concretas de dejar el Newcastle este verano. Bayern inició contactos para estar informados desde febrero, él forma parte de la lista corta de tres hombres para el nuevo extremo”, apuntó Fabrizio Romano.

El reconocido periodista deportivo agregó que “otros clubes de la Premier League podrían unirse a la carrera; Liverpool no es uno de ellos hasta ahora”.

Anthony Gordon vuelve a cruzarse en el camino de Lucho

Esta no es la primera vez que Anthony Gordon suena como competencia para Luis Díaz. Hace dos años fue candidato de Jürgen Klopp para llegar al Liverpool y la temporada pasada fue incluso mencionado como reemplazo del guajiro si salía vendido.

Aunque Lucho se fue de Anfield y el puesto quedo libre, el cuerpo técnico de Arne Slot prefirió negociar con Newcastle por el delantero Alexander Isak y el puesto como extremo quedó en manos de Cody Gakpo.

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Gordon no ha tenido su mejor temporada a nivel colectivo, pero es un jugador que llama la atención en cada partido de la Premier League. Sumado a eso, tiene solo 25 años de edad y un futuro prometedor que despierta ilusiones en la dirigencia del Bayern.

Newcastle estaría dispuesto a negociarlo por un valor cercano a 80 millones de euros, es decir, una inversión similar a la que hicieron para fichar a Luis Díaz en agosto de 2025.

Anthony Gordon, figura de Newcastle. Foto: AFP

Bayern Múnich debe analizar ahora sí entrega una oferta formal por los servicios de Anthony Gordon, o se decanta por otra opción más barata teniendo en cuenta el gran nivel demostrado por Luis Díaz en la presente temporada.

Los bávaros no solo tienen que preocuparse por fichajes, sino por jugadores que se podrían ir como es el caso de Michael Olise. El francés ha desperado interés en varios gigantes de Europa y podría irse si es que colman sus expectativas económicas.