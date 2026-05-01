FIFA anunció su veredicto final con el cupo de Irán para el Mundial 2026: Infantino dio la noticia

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, confirmó que Irán disputará sus partidos del Mundial 2026 en Estados Unidos como está previsto, durante su discurso de inauguración del Congreso en Vancouver.

Las autoridades del fútbol se reunieron en la ciudad canadiense en un encuentro de alto riesgo a menos de dos meses de que comience el Mundial que albergan conjuntamente Estados Unidos, México y Canadá.

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Los desafíos logísticos de la mayor Copa del Mundo de la historia fu uno de los temas destacados de la agenda entre los aproximadamente 1.600 delegados de más de 200 asociaciones miembro.

En el inicio de su parlamento, Infantino abordó directamente la gran duda que sobrevuela el Mundial: la participación de la selección de Irán en territorio estadounidense.

La presencia del combinado asiático ha estado envuelta en incertidumbre desde el estallido de la guerra en Oriente Medio, desencadenada el 28 de febrero por los ataques estadounidenses e israelíes contra Irán.

Gianni Infantino habla durante el Congreso de la FIFA. Foto: FIFA via Getty Images

Infantino, quien ha afirmado en repetidas ocasiones que Irán estará en la máxima cita del 2026, reafirmó esa postura al arrancar su intervención.

“Permítanme comenzar por confirmar desde el principio que, por supuesto, Irán participará en la Copa del Mundo”, dijo Infantino. “Y, por supuesto, Irán jugará en los Estados Unidos de América”, agregó.

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Trump dio el ‘ok’

Tras el discurso de Infantino, el presidente estadounidense, Donald Trump, dio su aprobación para que Irán juegue en el gigante norteamericano.

“Bueno, si Gianni dijo eso, yo estoy OK”, dijo a la prensa en el Despacho Oval. “Yo digo ‘déjenlos jugar’”.

Irán debe enfrentar por el Grupo G en Los Ángeles a Nueva Zelanda (15 de junio) y Bélgica (21 de junio) y posteriormente en Seattle a Egipto (27 de junio). Se prevé que su campamento base esté en Tucson, Arizona.

Las autoridades iraníes habían barajado la idea de trasladar sus partidos de la fase de grupos a México, una propuesta que ya había sido descartada por Infantino.

En un nuevo giro, la semana pasada se reportó que un enviado especial estadounidense había planteado la posibilidad de que Italia ocupara la plaza mundialista de Irán.

Washington se desvinculó de esa propuesta.

El presidente Donald Trump habla en la sala de prensa James Brady de la Casa Blanca Foto: AP

Irán, ausente en Vancouver

Las tensiones estuvieron latentes durante la preparación, y parte, del 76 Congreso de la FIFA.

Irán fue el único ausente entre los 211 miembros del Congreso tras un incidente con funcionarios fronterizos canadienses ocurrido a principios de esta semana.

Responsables de la Federación de Fútbol de Irán (FFIRI) abandonaron Canadá de forma abrupta tras aterrizar en Toronto y cancelaron el viaje posterior a Vancouver.

Los medios de prensa iraníes informaron el miércoles que el presidente de la FFIRI, Mehdi Taj, y dos colegas regresaron a casa después de ser “insultados” por agentes de inmigración canadienses.

*Con información de la AFP.