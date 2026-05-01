Cómo sacar el duplicado de la placa en Colombia: estos son los requisitos para solicitarlo

Las placas de los automóviles son uno de los elementos clave a la hora de identificar y registrar el vehículo que tiene propietario. Cada carro o motocicleta documentada en el país presenta una combinación alfanumérica exclusiva, lo que permite individualizarlos y demuestra que cumple con las normas de tránsito establecidas por el Gobierno Nacional y el Ministerio de Transporte.

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No obsantes, existen casos donde las placas que se encuentran en los carros y motocicletas del país presentan ciertos factores que demuestran que deben ser reemplazados. Es ante ello que entidades y organizaciones ofrecen servicios y espacios para solicitar el duplicado de placas en el país.

¿Cuáles son las razones para realizar una solicitud de duplicado de placas?

Los propietarios de vehículos pueden realizar una solicitud si se tienen unas establecidas condiciones:

Debe presentarse un deterioro grave y evidente de las placas del automovil, ya se que los números o letras se ven borrrosas, no se pueden leer, la pintura cae o se encuentran partidas o dobladas. No se recomienda volver a pintar la combinación alfanumérica ya que es considerado una alteración y puede provocar problemas legales.

Hechos de pérdida o robo. La persona afectada deberá comunicarse de manera verbalmente sobre el hurto o extracción de la placa de su vehículo. No obsante, no hay necesidad de realizar una denuncia formal

Aunque años atrás el tiempo del proceso para solicitar los duplicados se demoraba bastante, hoy en día, por medio de la Ventanilla Única de Servicios (VUS), se ha logrado reducir a 24 horas para que los propietarios puedan recibir sus placas más rápido de lo habitual.

Estos son los requisitos del trámite

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Estar libre de multas por infracciones a las normas de tránsito.

Debe estar vigente el SOAT en la plataforma del RUNT.

Presentar el documento de identidad original.

Presentar el Formulario Único de Solicitud del trámite diligenciado.

En caso de pedir duplicado de las placas por deterioro, se deben entregar las placas viejas al momento de recibir las nuevas.

Cabe mencionar que la tarifa del trámite para las placas varía dependiendo del vehículo al que se le vaya a aplicar y la cantidad de estas. En el caso de realizar el trámite de un carro de solamente una placa será de un precio de $258.200 pesos; para dos placas el valor aumenta a $429.100 pesos.

En el caso de una motocicleta, el trámite tiene un costo de $161.300 pesos.

¿Cuáles son los riesgos de no portar las placas en los vehículos?

De acuerdo con la información del VUS, el no tener presente en los vehículos registrados las placas correspondientes, puede llegar a generar una serie de infracciónes realizadas por el Código Nacional de Tránsito Terrestre que conlleva a la inmovilización del vehículo: