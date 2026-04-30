Nueva herramienta para moverse en TransMilenio: “Se usa también en ciudades como Berlín y Dubái”

Los usuarios de TransMilenio en Bogotá tendrán una herramienta más completa para planear sus recorridos. La Alcaldía anunció la actualización de la aplicación oficial de transporte, en donde habrá nuevas funciones para facilitar la movilidad en el servicio.

TransMilenio confirmó la apertura de una estación clave si va al centro; pero cerrará otra

La renovación de la aplicación TransMiApp busca ofrecer información más precisa, rápida y personalizada a los ciudadanos que utilizan el sistema de transporte público.

“El principal cambio es un nuevo planeador de viajes que es de talla mundial y se usa también en ciudades como Berlín y Dubái”, declaró María Fernanda Ortiz, gerente general de TransMilenio.

¿Qué cambia en la nueva TransMiApp?

La empresa TransMilenio indicó que la nueva versión de la aplicación incluye mejoras en la planeación de rutas, tiempos de llegada más exactos y una interfaz más intuitiva para los usuarios.

La actualización fue presentada por la gerente de TransMilenio, María Fernanda Ortiz. Foto: TransMilenio

Entre las principales novedades se destacan:

Consulta en tiempo real de buses y rutas

Planeador de viajes optimizado según origen y destino

Información actualizada sobre desvíos, cierres y novedades del sistema

Integración con diferentes componentes del transporte público de Bogotá

Además, la aplicación permitirá identificar paraderos cercanos y ofrecer alternativas de viaje en caso de congestión o interrupciones.

“Adicionalmente, desde la aplicación ahora se puede recargar, personalizar y activar la recarga en la tarjeta, tu llave y acceder al botón 123 para cualquier emergencia”, afirmó la gerente general de TransMilenio.

Una apuesta por la movilidad inteligente

La actualización hace parte de la estrategia de transformación digital del sistema de transporte masivo en la capital. El objetivo es que los usuarios puedan tomar decisiones informadas antes y durante sus desplazamientos, lo que reduciría los tiempos de espera y mejoraría la eficiencia del servicio.

“En una ciudad como Bogotá, donde millones de personas se mueven todos los días en transporte público, la información es clave para mejorar la experiencia de viaje”, agregó Ortíz.

Transmilenio ofrece nuevas renovaciones en su app para mejorar el servicio a usuarios Foto: Transmilenio - API / Getty Images

¿Cuáles son las estaciones de TransMilenio más peligrosas? Lista de las que más roban en Bogotá

“Hicimos un estudio especializado de experiencia de usuario para entender qué necesitaban las personas, qué les resultaba difícil y cómo podíamos hacer más simple la navegación”, detalló la gerente Ortiz.

Otro de los avances clave es el acceso a datos más detallados sobre el estado del sistema. Los ciudadanos sabrán la frecuencia de los buses, los cambios operativos y las condiciones del servicio, lo que les permitirá anticiparse a posibles inconvenientes.

La nueva versión permite una navegación más sencilla para personas con discapacidad visual, así como opciones de configuración que facilitan la lectura y el uso de la plataforma en distintos dispositivos móviles.