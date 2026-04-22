¿Cuáles son las estaciones de TransMilenio más peligrosas? Lista de las que más roban en Bogotá

En Bogotá, la seguridad en el sistema de transporte masivo sigue siendo uno de los principales puntos de preocupación para los usuarios. La alta demanda diaria, sumada a la congestión en estaciones y buses, ha convertido ciertos puntos del sistema en focos críticos para la ocurrencia de delitos.

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En ese contexto, cifras oficiales revelaron cuáles son las estaciones donde más y menos robos se registran en el sistema, evidenciando una concentración clara del delito en puntos estratégicos.

De acuerdo con datos de la Secretaría Distrital de Seguridad, en 2025 se reportaron 3.600 casos de hurto a personas en estaciones de TransMilenio, lo que representa un incremento del 90,38 % frente a los 1.891 casos registrados en 2024. La tendencia confirma un aumento significativo del delito dentro del sistema de transporte.

La seguridad ha sido uno de los puntos álgidos del sistema a lo largo de sus 26 años. Foto: Getty Images

Las estaciones con mayor número de robos son:

Avenida Jiménez

Calle 13

Calle 100

Portal Norte

Calle 45

Banderas

Flores

Calle 76

Estos puntos coinciden con zonas de alto flujo de pasajeros, donde la congestión facilita el accionar de los delincuentes.

El comportamiento del delito también tiene una explicación operativa. Las autoridades señalan que los robos no se distribuyen de forma uniforme, sino que se concentran en estaciones con alta demanda y en los buses troncales, donde la cercanía entre usuarios reduce la capacidad de reacción y dificulta la identificación de los responsables.

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En cuanto a las modalidades, el informe indica que la mayoría de los hurtos ocurre sin uso de armas, mediante técnicas como el “cosquilleo”, aunque también se han identificado casos con armas blancas y, en menor medida, armas de fuego. Este patrón refuerza la idea de que el delito se apoya principalmente en el descuido y la aglomeración.

En contraste, las estaciones con menor incidencia de robos suelen ubicarse en sectores con menor flujo de pasajeros y mayor control operativo, lo que reduce las oportunidades para la comisión de hurtos.

Flores, estación que cerrará su actividad común por las obras del metro, es una de las estaciones más inseguras. Foto: TransMilenio / A.P.I.

Según cifras de la Policía Metropolitana, se han realizado más de 500 capturas relacionadas con hurtos en el sistema en lo corrido del año, como parte de operativos de control y vigilancia.

Adicionalmente, la concejal por Bogotá, Diana Diago, denunció que la presencia policial en Transmilenio cayó de 882 a 283 uniformados entre 2024 y 2025, una reducción del 67,9 %. “El alcalde Galán, su secretario de seguridad y la gerente de Transmilenio reducen drásticamente la capacidad de respuesta ante los diferentes hechos de delincuencia al interior del sistema, en la medida en que se reduce significativamente la presencia de la Policía. ¿A quién recurre la ciudadanía?”, señaló.