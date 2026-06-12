Con la llegada de la temporada de vacaciones de mitad de año, las autoridades de movilidad y los concesionarios viales comenzaron a implementar medidas especiales para facilitar el tránsito de viajeros en uno de los corredores más transitados del país. El incremento del flujo vehicular durante junio y julio suele generar extensos represamientos, especialmente en los planes éxodo y retorno hacia el centro del país.

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En los últimos años, este corredor ha estado marcado por intervenciones relacionadas con la ampliación del tercer carril y diferentes obras de modernización que impactaron los tiempos de desplazamiento entre la capital y municipios de Cundinamarca y Tolima. Las autoridades regionales han señalado en distintas oportunidades que el objetivo principal es reducir los tiempos de viaje y mejorar la seguridad vial para los millones de usuarios que utilizan esta carretera cada año.

En ese contexto, se conocieron las medidas que se aplicarán en la vía Bogotá-Girardot durante las vacaciones de mitad de año, por parte de las autoridades, las cuales realizarán monitoreos permanentes, controles de tránsito y acompañamiento operativo en distintos puntos estratégicos del corredor. Entre las medidas está la puesta a punto de 24 zonas de emergencia, 120 cámaras de vigilancia y 100 sectores S.O.S.

Vía Bogotá - Girardot Foto: Vías Sumapaz

Decisión que se alinea con las palabras del gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, quien aseguró recientemente que las autoridades mantendrán vigilancia constante sobre la operación de la vía durante temporadas de alta circulación.

Adicionalmente, la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) confirmó que dispondrán de un operativo especial en los peajes de la ruta Bogotá-Girardot. Ya que estarán trabajando más personas en simultáneo, habilitando la gran mayoría de puntos de cobro, y se hizo el recordatorio de que existe la figura del “telepeaje”, con el que los conductores pueden seguir sin parar en las talanqueras, así el pago se hará a través de canales digitales.

Además de los controles de movilidad, las autoridades reiteraron recomendaciones para los viajeros, entre ellas revisar el estado mecánico de los vehículos, programar los desplazamientos con anticipación y consultar el estado de las vías antes de iniciar el recorrido. También se insistió en respetar los límites de velocidad y atender las indicaciones de la Policía de Tránsito.

La vía Bogotá-Girardot es considerada uno de los corredores estratégicos más importantes del país debido a que conecta la capital con varios de los destinos turísticos de alta demanda durante temporadas vacacionales, más en este mes de junio, donde restan dos puentes festivos.