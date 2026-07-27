Negocio familiar: así funcionaba un supuesto spa que en realidad era una red de explotación sexual en Bogotá

El Grupo Delincuencial Común Organizado ‘Artemisa’, que operaba bajo la fachada de un spa, fue desarticulado en las últimas horas gracias a la Policía Nacional, a través de la Seccional de Investigación Criminal (SIJÍN). Según las autoridades, esta organización se dedicaba presuntamente a la trata de personas en las localidades de Engativá y Kennedy.

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En el comunicado oficial se da a conocer que los uniformados llevaron a cabo diez meses de seguimiento a esta red delincuencial, la cual reclutaba a sus víctimas mediante engaños principalmente relacionados con ofertas laborales. Las mujeres eran contactadas por medio de redes sociales, específicamente canales de mensajería, donde les ofrecían trabajar en el supuesto spa.

Posteriormente a que las personas aceptaran, eran trasladadas y vinculadas a actividades de explotación sexual, bajo la fachada de un establecimiento identificado con la razón social ‘SARA SPA’, en el que eran sometidas a controles económicos y restricciones que pretendían favorecer el lucro de la organización.

Durante el operativo realizado por las autoridades, se logró la captura de cinco personas por orden judicial durante dos diligencias de registro y allanamiento realizadas en los barrios La Riviera, en la localidad de Engativá, y Las Brisas, en Ciudad Bolívar.

Captura del Grupo Delincuencial Común Organizado ‘Artemisa’ Foto: Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia de Bogotá

Entre los capturados se encontraría la presunta líder de la red criminal, identificada como alias ‘Sara’, cuya función sería captar a las diferentes víctimas ofreciéndoles puestos de trabajo falsos, que terminaban en la vinculación de las mujeres en actividades ilícitas. Por otro lado, también se logró la captura de su compañero sentimental, alias ‘Stiven’, que actuaba como administrador de los establecimientos.

Asimismo, dentro de los detenidos se encuentran alias ‘Natalia’ y alias ‘Ángel’, los dos identificados como hijos de ‘Sara’, quienes se encargarían también de la captación de nuevas víctimas por medio de plataformas digitales y de la difusión de contenido explícito en las redes sociales y aplicaciones de mensajería, con el propósito de promocionar los servicios ofrecidos por la estructura criminal.

Como quinta capturada está alias ‘Yudy’, que ejercería como administradora de un inmueble en el barrio Normandía, además de ejercer un presunto control sobre las víctimas, el cual consistía en imponer multas y sanciones económicas con cobros diarios de entre 100.000 y 150.000 pesos, en el caso de que las mujeres se encontraran enfermas o no estuvieran disponibles para atender a los clientes.

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Los cinco detenidos ya fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para responder por los delitos de trata de personas y concierto para delinquir, por lo que un juez de control de garantías les impuso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario.

Por su parte, las siete víctimas identificadas durante el operativo, de nacionalidad colombiana y venezolana, ya fueron acogidas por las autoridades de protección. Este golpe contra el crimen organizado se logró gracias a una denuncia anónima que permitió avanzar en este procedimiento.