¿Solo una broma? Más del 65% de las llamadas a la Línea 123 en Bogotá no son emergencias

Aunque la Línea 123 continúa siendo el principal canal para reportar situaciones de emergencia en Bogotá, las autoridades advirtieron que una gran parte de las comunicaciones que recibe no corresponde a hechos que requieran atención inmediata.

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Durante el primer semestre del año se registraron más de 3,2 millones de llamadas, pero únicamente 1,1 millones fueron catalogadas como procedentes. Esto significa que más del 65 % de las llamadas realizadas al número de emergencias fueron improcedentes, ya sea por bromas, acoso a los operadores, solicitudes de información o reportes que no requerían la activación de los organismos de respuesta.

Pese a este panorama, la administración distrital destacó que el incremento en el uso de la Línea 123 también refleja una mayor confianza de la ciudadanía en las instituciones y una mayor disposición para denunciar hechos relacionados con la seguridad y la convivencia.

Actualmente, el sistema recibe en promedio 22.000 llamadas al día, lo que equivale a cerca de 900 comunicaciones por hora, una cifra que evidencia la alta demanda del servicio y la importancia de que sea utilizado de manera adecuada.

Frente a este escenario, el secretario de Seguridad de Bogotá, César Restrepo, recordó que cada llamada moviliza personal y recursos que podrían ser necesarios para atender una emergencia real.

“No es un juego: detrás de cada llamada al 123 hay un equipo listo para salvar vidas. Invitamos a los ciudadanos a hacer un uso adecuado, porque de esto depende una respuesta rápida y efectiva ante situaciones críticas”, señaló el funcionario.

La Línea 123 opera como un centro de coordinación que recibe las llamadas de emergencia, las clasifica y las direcciona a entidades como la Policía Metropolitana de Bogotá, el Cuerpo Oficial de Bomberos, la Secretaría Distrital de Salud y otros organismos de atención, con el fin de brindar una respuesta oportuna según cada caso.

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Además de atender emergencias, la información recopilada a través de este sistema permite a las autoridades identificar comportamientos delictivos, zonas con mayor incidencia de hechos de inseguridad y otras situaciones que sirven como insumo para la toma de decisiones en materia de seguridad ciudadana.

Las autoridades insistieron en que utilizar correctamente este canal puede reducir los tiempos de respuesta y facilitar la atención de quienes realmente enfrentan una situación de riesgo. Por ello, reiteraron el llamado a evitar las llamadas falsas o innecesarias, ya que estas pueden retrasar la atención de emergencias donde cada minuto resulta determinante.