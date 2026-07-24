Se vino el agua: así será el clima en las principales ciudades del país este 24 de julio

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) informó que para este viernes se mantendrán las lluvias en varias regiones del país, especialmente durante la tarde y la noche. De acuerdo con el pronóstico oficial, las precipitaciones se concentrarán en sectores de las regiones Pacífica, Andina, Caribe, Orinoquía y Amazonía, mientras que en otras zonas predominarán las condiciones secas con nubosidad variable.

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Así estará el clima en las principales ciudades

Bogotá: Se esperan lluvias ligeras durante la madrugada y la mañana, principalmente en las localidades de Usme, Ciudad Bolívar, Sumapaz, San Cristóbal y Santa Fe. En la tarde podrían presentarse lloviznas en el sur de la ciudad y, para la noche, se prevé tiempo seco con cielo mayormente nublado. Temperatura: mínima de 10 °C y máxima de 19 °C.

Se esperan lluvias ligeras durante la madrugada y la mañana, principalmente en las localidades de Usme, Ciudad Bolívar, Sumapaz, San Cristóbal y Santa Fe. En la tarde podrían presentarse lloviznas en el sur de la ciudad y, para la noche, se prevé tiempo seco con cielo mayormente nublado. Temperatura: mínima de 10 °C y máxima de 19 °C. Barranquilla: Cielos entre parciales y mayormente nublados, con probabilidad de precipitaciones dispersas durante la jornada. Temperatura máxima: 33 °C.

Cielos entre parciales y mayormente nublados, con probabilidad de precipitaciones dispersas durante la jornada. Temperatura máxima: 33 °C. Cartagena: Se pronostica nubosidad dispersa con posibilidad de lloviznas y lluvias ligeras a lo largo del día. Temperatura máxima: 32 °C.

Se pronostica nubosidad dispersa con posibilidad de lloviznas y lluvias ligeras a lo largo del día. Temperatura máxima: 32 °C. Bucaramanga: Se esperan lloviznas y lluvias ligeras intermitentes durante la jornada. Temperatura máxima: 29 °C.

Se esperan lloviznas y lluvias ligeras intermitentes durante la jornada. Temperatura máxima: 29 °C. Medellín: Predominarán los cielos de parcial a mayormente nublados, con probabilidad de lluvias ligeras durante la mañana. Temperatura máxima: 31 °C.

Predominarán los cielos de parcial a mayormente nublados, con probabilidad de lluvias ligeras durante la mañana. Temperatura máxima: 31 °C. Tunja: Se prevé nubosidad variable con lloviznas en las primeras horas del día. Temperatura máxima: 19 °C.

Se prevé nubosidad variable con lloviznas en las primeras horas del día. Temperatura máxima: 19 °C. Cali: Se esperan lluvias entre ligeras y moderadas durante la jornada, acompañadas de cielos de parcial a mayormente cubiertos. Temperatura máxima: 32 °C.

Por otra parte, en la región Caribe se espera cielo entre parcial y mayormente nublado, con lluvias ligeras a moderadas en Cesar, Bolívar, Magdalena, Atlántico, Córdoba, Sucre y el sur de La Guajira, mientras que el norte de este último departamento tendría condiciones secas. Las precipitaciones más importantes se presentarían durante la tarde, la noche y la madrugada.

Para la región Pacífica, el IDEAM prevé abundante nubosidad y lluvias en sectores de Chocó, el occidente del Valle del Cauca, Cauca y Nariño. Los mayores acumulados también se esperan entre la tarde y la noche.

En la región andina se pronostican precipitaciones en departamentos como Antioquia, Risaralda, Santander, Norte de Santander y Cundinamarca, principalmente durante la segunda mitad del día y las primeras horas de la madrugada.

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La Orinoquía registrará cielo entre parcial y mayormente nublado, con probabilidad de lluvias en Arauca, Casanare, Meta, Vichada y el piedemonte llanero. Las precipitaciones más intensas se concentrarían en la tarde y la noche.

En la Amazonía se esperan lluvias en Caquetá, Guainía, Vaupés, Putumayo, Amazonas y sectores del piedemonte amazónico, con los mayores acumulados previstos entre la tarde, la noche y la madrugada.

El Ideam también advirtió que en sectores del norte de la región Caribe y el sur de la región Andina podrían registrarse temperaturas máximas cercanas o incluso superiores a los promedios habituales para julio. Estas condiciones, sumadas a la alta humedad, favorecerían elevadas sensaciones térmicas durante la tarde en gran parte del Caribe, el norte de la región andina, el litoral del Pacífico y zonas de la cuenca alta y media del río Magdalena.