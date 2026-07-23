“Tenemos Metro para rato”: el mensaje de Alejandro Char y Teófilo Gutiérrez por las obras en el Metropolitano

Con una inversión de 45 millones de dólares, el estadio Metropolitano continúa siendo intervenido por la Alcaldía de Barranquilla con el propósito de mejorar las instalaciones del centro deportivo, convirtiéndolo así en un escenario capaz de albergar a miles de hinchas y acoger diversidad de eventos nacionales e internacionales.

Alcalde Char celebró la propuesta de Abelardo De La Espriella de convertir a Barranquilla en capital alterna de Colombia

Por su parte, el alcalde de la capital del Atlántico, Alejandro Char, compartió por medio de sus redes sociales una publicación en la que expresó su felicidad por este proyecto, recalcando que en tan solo cinco meses de intervención se pasó de 43 mil a 65 mil sillas, aumentando significativamente la capacidad de espectadores para los eventos que se realizarán en el lugar.

“¡Pasamos de 43 mil sillas a 65 mil! En tan solo cinco meses, el estadio se parece cada vez más al sueño que imaginamos", afirmó el mandatario en su cuenta de X, al celebrar la colocación de la última grada del plan de ampliación.

Además, durante la celebración de esta obra asistió Teófilo Gutiérrez, figura del Junior, en la que firmó la nueva grada y ofreció unas palabras de agradecimiento a Char.

Esta iniciativa contempla la distribución de 2.698 puestos en Norte, 3.724 en Sur, 4.508 en Occidental, 4.850 en Oriental y 1.734 en graderías móviles, instalaciones que buscan mejorar la comodidad de los asistentes durante los espectáculos deportivos y culturales que se realicen dentro del recinto.

Cabe resaltar que la obra forma parte de las intervenciones del ‘Supermetro’, nombre que recibe este ambicioso proyecto de transformación. En el marco de este hito, Char recordó que el escenario abrió sus puertas hace cuarenta años y enfatizó que esta modernización busca prepararlo para que siga siendo la casa oficial del Junior, de la Selección Colombia y de grandes espectáculos internacionales.

Alerta por lluvias y riesgo de emergencias en gran parte de Colombia: 317 municipios están bajo amenaza

Asimismo, el alcalde destacó el esfuerzo de la ciudadanía en la ejecución de la obra, señalando que el proyecto se está construyendo con los impuestos de los barranquilleros: “¡Un verdadero orgullo de los barranquilleros! Tenemos Metro para rato y para seguir haciendo historia”, declaró el mandatario.

Por otro lado, otros de los espacios que también se intervendrán son los baños, los cuales serán ampliados y modernizados con nuevos orinales y sanitarios. Además, se realizará la instalación de 10 nuevas enfermerías en un área aproximada de 100 metros cuadrados, lo que facilitará la atención de los diversos llamados de emergencia que puedan surgir durante los eventos.