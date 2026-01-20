Inició la remodelación del estadio Metropolitano de Barranquilla: esta es la inversión para su nueva imagen

Al estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla comenzaron a remodelarlo. Así lo dio a conocer el alcalde Alejandro Char por medio de su cuenta en X, donde aseguró que estas obras iniciaron tras el partido de Junior ante Tolima.

“El Metro cierra para darle, con toda, a las obras de ampliación y remodelación. Barranquilla, Colombia y el mundo entero contarán con un estadio con mayor confort y más capacidad: 60.000 sillas para los partidos de fútbol y hasta 75.000 espectadores para conciertos. La cancha bajará 4 metros y el Metropolitano se extenderá hasta el borde de la cancha. Además, tendrá graderías, túneles, baños, camerinos remodelados y un museo que le contará a todos nuestra historia. Ahora sí, ¡le estamos dando con toda! Se viene un metro a otro nivel para Barranquilla”, dijo el mandatario de los barranquilleros.

El alcalde recordó todo lo que este escenario deportivo le ha dado a Barranquilla, pero también a toda Colombia: “Estamos muy felices, hoy se cierra este estadio que tantas glorias nos ha dado. 16 títulos del Junior, Ligas, Supercopas, Superligas, Copa Colombia; nuestra Selección ha ido cinco veces al Mundial aquí en este estadio, pero se va a poner al día el nuevo metro con más confort, más modernidad y más capacidad”.

Con la inversión de 45 millones de dólares, Char dijo que el estadio quedará adecuado no solo para partidos de fútbol, sino también para acoger importantes conciertos.

“Será un metro para ver fútbol, pero cuando vengan shows musicales de carácter y de orden mundial, 75.000 espectadores podrán entrar porque la cancha será una cancha híbrida, va a permitir mayor uso”, explicó.

Actualmente, en el estadio se encuentran trabajando con siete excavadoras, 20 volquetas y el personal humano, quienes iniciaron con el levantamiento de las sillas como primera parte de las obras.

La ampliación y remodelación del estadio contempla la distribución de 2.698 puestos en Norte, 3.724 en Sur, 4.508 en Occidental, 4.850 en Oriental y 1.734 en graderías móviles, lo que garantizará mayor comodidad y capacidad para eventos deportivos y culturales.

Además, contará con 10 nuevas enfermerías, cada una con un área aproximada de 100 metros cuadrados, para atender emergencias médicas durante los eventos. Los baños también serán ampliados y modernizados con más de 288 sanitarios y 72 urinarios.

Imagen aérea del estadio Metropolitano. Foto: Pantallazo Win Sports

El diseño contempla la creación de nuevas cocinas satélite (A&B), zonas de bodegas y aseo, así como una sala de prensa tipo auditorio con acústica optimizada y aforo para 130 personas, ofreciendo mejores condiciones para la cobertura de medios locales e internacionales.

Otro de los atractivos, destacados por el alcalde Alejandro Char, es la construcción de museos y áreas arrendables destinados a exposiciones históricas, actividades culturales y comerciales.

En cuanto a los diseños exteriores, se estrenará una fachada bioclimática tensada, compuesta por una malla microperforada de poliéster de alta tenacidad, con acabado metálico o perlado, manteniendo la esencia del estadio y sus características principales.