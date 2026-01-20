Esta sería la razón por la que hubo fuerte batalla campal entre soldados de un batallón del Ejército en Atlántico: hay varios lesionados

Por medio de redes sociales se conoció un video en el que se observa cómo varios integrantes del Ejército Nacional protagonizaron una fuerte batalla campal al interior del Batallón de Ingenieros de Combate n.º 2, General Javier Vergara y Velasco, en Malambo, Atlántico. Todo ocurrió el viernes 16 de enero, tras una ceremonia militar.

Aunque desde el Ejército Nacional, señalaron que se trató de un acto de intolerancia entre varios integrantes de la institución, por medio de la red social X, Alexander Chala Sáenz, un sargento retirado, precisó que los hechos obedecieron a una denuncia presentada semanas antes, a la cual no se le habría prestado atención.

“El detonante de la violencia habría sido la pésima alimentación que estaría recibiendo el personal de soldados. Los incidentes se concentraron en el rancho de tropa, donde la tropa manifestó su indignación por la calidad de los alimentos”, dijo el suboficial retirado.

Soldados desatan una fuerte batalla campal dentro de un batallón en Atlántico: hay varios heridos y todo quedó registrado en video

Al mismo tiempo, dio a conocer algunas presuntas irregularidades que se estarían registrando en esta unidad militar.

“Esta unidad militar ya estaba bajo la lupa: el pasado 16 de diciembre se hizo pública una denuncia por presuntos abusos, malos tratos y arbitrariedades cometidos por el comandante del batallón, el coronel Roni Buitrago Vergara. Sin embargo, la falta de correctivos institucionales permitió que la tensión escalara hasta el estallido”, denunció.

Por medio de un comunicado de prensa, el Ejército Nacional dijo: “La situación se originó por diferencias personales y falta de tolerancia entre el personal implicado. Como resultado del altercado, resultaron lesionados dos suboficiales y un soldado, quienes presentaron heridas leves. El personal afectado recibió atención médica inmediata y actualmente se encuentra en condiciones de salud estables”.

De igual manera, el Ejército Nacional sostuvo que, una vez controlado el orden público en el interior del batallón, se identificó a los responsables e iniciaron las respectivas investigaciones disciplinarias y penales.

“El Ejército Nacional rechaza de manera categórica estos comportamientos, dado que estas acciones individuales no representan los principios, valores ni el código de honor que rigen nuestra institución. El comando de la Segunda Brigada reafirma su compromiso con la disciplina y el respeto como pilares fundamentales de la fuerza”, finalizó el comunicado.