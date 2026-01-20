Nación

Esta sería la razón por la que hubo fuerte batalla campal entre soldados de un batallón del Ejército en Atlántico: hay varios lesionados

El violento enfrentamiento quedó registrado en un video que fue difundido por las redes sociales.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Gabriel Salazar López

Gabriel Salazar López

20 de enero de 2026, 3:43 p. m.
Desde el Ejército Nacional, señalaron que se trató de un acto de intolerancia entre varios integrantes de la institución.
Desde el Ejército Nacional, señalaron que se trató de un acto de intolerancia entre varios integrantes de la institución. Foto: Álvaro Tavera

Por medio de redes sociales se conoció un video en el que se observa cómo varios integrantes del Ejército Nacional protagonizaron una fuerte batalla campal al interior del Batallón de Ingenieros de Combate n.º 2, General Javier Vergara y Velasco, en Malambo, Atlántico. Todo ocurrió el viernes 16 de enero, tras una ceremonia militar.

Aunque desde el Ejército Nacional, señalaron que se trató de un acto de intolerancia entre varios integrantes de la institución, por medio de la red social X, Alexander Chala Sáenz, un sargento retirado, precisó que los hechos obedecieron a una denuncia presentada semanas antes, a la cual no se le habría prestado atención.

“El detonante de la violencia habría sido la pésima alimentación que estaría recibiendo el personal de soldados. Los incidentes se concentraron en el rancho de tropa, donde la tropa manifestó su indignación por la calidad de los alimentos”, dijo el suboficial retirado.

Soldados desatan una fuerte batalla campal dentro de un batallón en Atlántico: hay varios heridos y todo quedó registrado en video

Al mismo tiempo, dio a conocer algunas presuntas irregularidades que se estarían registrando en esta unidad militar.

Barranquilla

Inició la remodelación del estadio Metropolitano de Barranquilla: esta es la inversión para su nueva imagen

Barranquilla

Tragedia en Barranquilla: niño cae del noveno piso de un edificio en el norte de la ciudad; esta es la historia

Barranquilla

Se acaba la supuesta tregua entre capos de Barranquilla y aún no hay paz urbana en firme: esto dijo el Gobierno Petro

Barranquilla

Tras denuncia de SEMANA, la SAE hace un llamado al “uso correcto de los bienes” en proceso de extinción de dominio

Nación

No hay acuerdo entre gobernadores de Colombia y Gobierno Petro por decretos de la emergencia económica

Barranquilla

El silencio de la SAE ante grave denuncia de reunión política en uno de sus predios en el Atlántico: eran simpatizantes de Iván Cepeda

Barranquilla

Asesinan frente a su pequeño hijo a reconocido oftalmólogo durante un intento de robo en Barranquilla: “Ese es mi papá”

Barranquilla

Soldados desatan una fuerte batalla campal dentro de un batallón en Atlántico: hay varios heridos y todo quedó registrado en video

“Esta unidad militar ya estaba bajo la lupa: el pasado 16 de diciembre se hizo pública una denuncia por presuntos abusos, malos tratos y arbitrariedades cometidos por el comandante del batallón, el coronel Roni Buitrago Vergara. Sin embargo, la falta de correctivos institucionales permitió que la tensión escalara hasta el estallido”, denunció.

Por medio de un comunicado de prensa, el Ejército Nacional dijo: “La situación se originó por diferencias personales y falta de tolerancia entre el personal implicado. Como resultado del altercado, resultaron lesionados dos suboficiales y un soldado, quienes presentaron heridas leves. El personal afectado recibió atención médica inmediata y actualmente se encuentra en condiciones de salud estables”.

Se acaba la supuesta tregua entre capos de Barranquilla y aún no hay paz urbana en firme: esto dijo el Gobierno Petro

De igual manera, el Ejército Nacional sostuvo que, una vez controlado el orden público en el interior del batallón, se identificó a los responsables e iniciaron las respectivas investigaciones disciplinarias y penales.

El Ejército Nacional rechaza de manera categórica estos comportamientos, dado que estas acciones individuales no representan los principios, valores ni el código de honor que rigen nuestra institución. El comando de la Segunda Brigada reafirma su compromiso con la disciplina y el respeto como pilares fundamentales de la fuerza”, finalizó el comunicado.

Más de Barranquilla

Remodelación del estadio Metropolitano y el alcalde Alejandro Char.

Inició la remodelación del estadio Metropolitano de Barranquilla: esta es la inversión para su nueva imagen

Militares

Esta sería la razón por la que hubo fuerte batalla campal entre soldados de un batallón del Ejército en Atlántico: hay varios lesionados

Sitio donde ocurrió la tragedia en el norte de Barranquilla.

Tragedia en Barranquilla: niño cae del noveno piso de un edificio en el norte de la ciudad; esta es la historia

Jorge Eliecer Díaz Collazos, alias Castor, máximo cabecilla de Los Costeños, cárcel La Picota de Bogotá, y Digno Palomino, jefe de Los Pepes.

Se acaba la supuesta tregua entre capos de Barranquilla y aún no hay paz urbana en firme: esto dijo el Gobierno Petro

Tras denuncia de SEMANA, la SAE hace un llamado al “uso correcto de los bienes” en proceso de extinción de dominio

Reunión entre el Gobierno nacional y gobernadores de Colombia.

No hay acuerdo entre gobernadores de Colombia y Gobierno Petro por decretos de la emergencia económica

Evento política en una finca en poder de la SAE.

El silencio de la SAE ante grave denuncia de reunión política en uno de sus predios en el Atlántico: eran simpatizantes de Iván Cepeda

El ataque ocurrió en la intersección de la Calle 48 con Carrera 109, en el barrio Bochalema, al sur de Cali.

Asesinan frente a su pequeño hijo a reconocido oftalmólogo durante un intento de robo en Barranquilla: “Ese es mi papá”

Batalla campal entre soldados en Atlántico.

Soldados desatan una fuerte batalla campal dentro de un batallón en Atlántico: hay varios heridos y todo quedó registrado en video

Instalaciones de Medicina legal en Barranquilla.

Asesinan a estudiante del Sena en Barranquilla: así fue el impresionante ataque de criminales

Noticias Destacadas