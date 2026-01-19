Barranquilla

Soldados desatan una fuerte batalla campal dentro de un batallón en Atlántico: hay varios heridos y todo quedó registrado en video

La unidad militar está situada en el municipio de Malambo, en Atlántico.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Gabriel Salazar López

Gabriel Salazar López

19 de enero de 2026, 12:40 p. m.
Batalla campal entre soldados en Atlántico.
Batalla campal entre soldados en Atlántico. Foto: Captura de pantalla.

Una batalla campal se desató en el interior del Batallón de Ingenieros de Combate N.º 2, General Javier Vergara y Velasco, en Malambo, Atlántico, entre soldados que se encontraban en su interior, al parecer por unos malos manejos por parte de los superiores con la alimentación.

En los videos que circulan en redes sociales se observa cómo los uniformados se lanzan todo tipo de objetos contundentes, en medio de las inconformidades que, presuntamente, habrían sido expuestas en varias oportunidades sin recibir atención, hasta que se desató el caos.

A través de redes sociales también se conocieron graves denuncias, en las que se mencionan supuestos maltratos de algunos superiores hacia los soldados.

Cancelan traslados a Barranquilla de temidos cabecillas de Los Pepes y Los Costeños

Otro de los puntos que han cuestionado fuertemente en redes sociales es el nivel de autoridad del mando de esta unidad militar, lo que ha generado todo tipo de reacciones.

Barranquilla

Asesinan frente a su pequeño hijo a reconocido oftalmólogo durante intento de robo en Barranquilla: “Ese es mi papá”

Barranquilla

Asesinan a estudiante del Sena en Barranquilla: así fue el impresionante ataque de criminales

Nación

Cancelan traslados a Barranquilla de temidos cabecillas de Los Pepes y Los Costeños

Nación

Los secretos detrás del fallido traslado de capos a Barranquilla: hay crisis en diálogos y posibles acuerdos exprés en época electoral

Barranquilla

Alcaldía de Barranquilla anunció medidas para el duelo de la Superliga entre Junior y Santa Fe

Barranquilla

El temible alias Castor, de Los Costeños, envía carta y dice que sigue buscando la paz, aunque frenaron su traslado a Barranquilla

Barranquilla

Este el precio del pasaje para buses intermunicipales entre Barranquilla y poblaciones aledañas en 2026

Gente

Barranquilla se desbordó: el Bando 2026 encendió oficialmente el Carnaval más grande del Caribe

Gente

700 artistas, música y color: así arranca el Carnaval de Barranquilla con la Coronación de los Reyes del Carnaval de los Niños

Contenido en colaboración

Este hotel se convirtió en el nuevo referente de los eventos de lujo en Barranquilla

Tras estos graves hechos, el Ejército Nacional, por medio de la Primera División, dio a conocer que todo sucedió el viernes 16 de enero, luego de que se diera la transmisión de mando del Batallón de Apoyo y Servicios para el Combate N.º 2. Asimismo, señalaron que los involucrados son soldados del Batallón de Apoyo y Servicios para el Combate y del Batallón de Policía Militar N.º 2.

“La situación se originó por diferencias personales y falta de tolerancia entre el personal implicado. Como resultado del altercado, resultaron lesionados dos suboficiales y un soldado, quienes presentaron heridas leves. El personal afectado recibió atención médica inmediata y actualmente se encuentra en condiciones de salud estables”, indicaron.

Los secretos detrás del fallido traslado de capos a Barranquilla: hay crisis en diálogos y posibles acuerdos exprés en época electoral

De igual manera, el Ejército Nacional sostuvo que, una vez controlado el orden público en el interior de este batallón, identificaron a los responsables e iniciaron las respectivas investigaciones disciplinarias y penales correspondientes.

“El Ejército Nacional rechaza de manera categórica estos comportamientos dado que estas acciones individuales no representan los principios, valores ni el código de honor que rigen a nuestra institución. El comando de la Segunda Brigada reafirma su compromiso con la disciplina y el respeto como pilares fundamentales de la fuerza”, finalizó el comunicado.

Más de Barranquilla

El ataque ocurrió en la intersección de la Calle 48 con Carrera 109, en el barrio Bochalema, al sur de Cali.

Asesinan frente a su pequeño hijo a reconocido oftalmólogo durante intento de robo en Barranquilla: “Ese es mi papá”

Batalla campal entre soldados en Atlántico.

Soldados desatan una fuerte batalla campal dentro de un batallón en Atlántico: hay varios heridos y todo quedó registrado en video

Instalaciones de Medicina legal en Barranquilla.

Asesinan a estudiante del Sena en Barranquilla: así fue el impresionante ataque de criminales

Digno Palomino y Jorge Díaz.

Cancelan traslados a Barranquilla de temidos cabecillas de Los Pepes y Los Costeños

ED 2269

Los secretos detrás del fallido traslado de capos a Barranquilla: hay crisis en diálogos y posibles acuerdos exprés en época electoral

Autoridades reunidas analizando la seguridad para el compromiso deportivo.

Alcaldía de Barranquilla anunció medidas para el duelo de la Superliga entre Junior y Santa Fe

Jorge Díaz Alias Castor Los Costeños

El temible alias Castor, de Los Costeños, envía carta y dice que sigue buscando la paz, aunque frenaron su traslado a Barranquilla

-

Este el precio del pasaje para buses intermunicipales entre Barranquilla y poblaciones aledañas en 2026

Libros contables a mano obtenidos por SEMANA.

Exclusivo: esto contienen los cuadernos de la red de gota a gota decomisados en impresionante redada de la Policía. Bandas estarían detrás

Andrés Idarraga, Digno Palomino, Jorge Díaz y Ober Martínez.

MinJusticia dice que frenó traslado de criminales a Barranquilla por una “serie de contradicciones con el equipo negociador del alto comisionado para la paz”

Noticias Destacadas