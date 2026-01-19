Soldados desatan una fuerte batalla campal dentro de un batallón en Atlántico: hay varios heridos y todo quedó registrado en video

Una batalla campal se desató en el interior del Batallón de Ingenieros de Combate N.º 2, General Javier Vergara y Velasco, en Malambo, Atlántico, entre soldados que se encontraban en su interior, al parecer por unos malos manejos por parte de los superiores con la alimentación.

En los videos que circulan en redes sociales se observa cómo los uniformados se lanzan todo tipo de objetos contundentes, en medio de las inconformidades que, presuntamente, habrían sido expuestas en varias oportunidades sin recibir atención, hasta que se desató el caos.

A través de redes sociales también se conocieron graves denuncias, en las que se mencionan supuestos maltratos de algunos superiores hacia los soldados.

Otro de los puntos que han cuestionado fuertemente en redes sociales es el nivel de autoridad del mando de esta unidad militar, lo que ha generado todo tipo de reacciones.

Tras estos graves hechos, el Ejército Nacional, por medio de la Primera División, dio a conocer que todo sucedió el viernes 16 de enero, luego de que se diera la transmisión de mando del Batallón de Apoyo y Servicios para el Combate N.º 2. Asimismo, señalaron que los involucrados son soldados del Batallón de Apoyo y Servicios para el Combate y del Batallón de Policía Militar N.º 2.

“La situación se originó por diferencias personales y falta de tolerancia entre el personal implicado. Como resultado del altercado, resultaron lesionados dos suboficiales y un soldado, quienes presentaron heridas leves. El personal afectado recibió atención médica inmediata y actualmente se encuentra en condiciones de salud estables”, indicaron.

De igual manera, el Ejército Nacional sostuvo que, una vez controlado el orden público en el interior de este batallón, identificaron a los responsables e iniciaron las respectivas investigaciones disciplinarias y penales correspondientes.

“El Ejército Nacional rechaza de manera categórica estos comportamientos dado que estas acciones individuales no representan los principios, valores ni el código de honor que rigen a nuestra institución. El comando de la Segunda Brigada reafirma su compromiso con la disciplina y el respeto como pilares fundamentales de la fuerza”, finalizó el comunicado.