Los secretos detrás del fallido traslado de capos a Barranquilla: hay crisis en diálogos y posibles acuerdos exprés en época electoral

Los fallidos traslados de capos a cárceles de Barranquilla y el Atlántico levantaron una polvareda política que podría desencadenar el fin de las negociaciones de paz con los grupos armados de esa región del país.

Redacción Semana
17 de enero de 2026, 7:49 a. m.
Los traslados de los capos Jorge Eliécer Díaz Collazos, alias Castor; Digno José Palomino Rodríguez y Ober Ricardo Martínez fueron un fracaso para las autoridades.
Los traslados de los capos Jorge Eliécer Díaz Collazos, alias Castor; Digno José Palomino Rodríguez y Ober Ricardo Martínez fueron un fracaso para las autoridades. Foto: SEMANA

Los diálogos de la denominada paz urbana entre el Gobierno del presidente Gustavo Petro y las bandas criminales de Los Costeños y Los Pepes, que delinquen en el Atlántico, atraviesan su momento más crítico desde que fueron anunciados. La suspensión de varios traslados carcelarios, entre ellos los de Jorge Eliécer Díaz Collazos, alias Castor; Digno José Palomino Rodríguez y Ober Ricardo Martínez, dejó al descubierto improvisaciones, contradicciones internas y una profunda descoordinación institucional.

Congresistas del Caribe rechazan decisión del Gobierno Petro de trasladar a peligrosos criminales a cárceles de Barranquilla

El freno a estos movimientos se produjo luego de que SEMANA revelara en exclusiva que dichos traslados se pretendían ejecutar sin articulación alguna con la Alcaldía de Barranquilla ni con la Gobernación del Atlántico. Un hecho que encendió todas las alarmas políticas y de seguridad.

Digno Palomino, máximo cabecilla de la peligrosa banda de Los Pepes, fue uno de los primeros en caminarle al Gobierno Petro en los diálogos de paz.
Digno Palomino, máximo cabecilla de la peligrosa banda de Los Pepes, fue uno de los primeros en caminarle al Gobierno Petro en los diálogos de paz. Foto: POLICÍA NACIONAL

Andrés Idárraga, ministro de Justicia encargado, salió inicialmente a asegurar que estos cabecillas “no llegarían a un hotel” y que todo estaba bajo control. Sin embargo, horas después, dio un reversazo tras encontrar serias contradicciones en el equipo negociador y vacíos en los acuerdos alcanzados. Aunque el funcionario evitó detallar cuáles eran esas inconsistencias, lo cierto es que los traslados quedaron suspendidos.

Exclusivo: Gobierno Petro ordena traslado de peligrosos cabecillas de bandas criminales a Barranquilla

SEMANA consultó fuentes cercanas al proceso, quienes confirmaron que Jorge Eliécer Díaz Collazos, alias Castor, máximo jefe de Los Costeños, sí había aceptado las condiciones impuestas por el Gobierno Petro. “Se comprometió a entregar resultados concretos en reducción de homicidios y extorsiones. Hubo entrevistas con personal de la Dirección Nacional de Inteligencia y, para ese caso, todo estaba listo”, aseguró una fuente con conocimiento directo de las conversaciones.

Jorge Eliécer Díaz Collazos es el jefe de Los Costeños. Esa banda es responsable de múltiples asesinatos y extorsiones en el Atlántico.
Jorge Eliécer Díaz Collazos es el jefe de Los Costeños. Esa banda es responsable de múltiples asesinatos y extorsiones en el Atlántico. Foto: CortesÍa de la Policí­a y la Fiscalí­a

El escenario fue completamente distinto con Digno José Palomino Rodríguez, jefe de Los Pepes. Según las mismas fuentes, este cabecilla se negó a aceptar las exigencias del equipo negociador, lo que hacía inviable cualquier traslado. Incluso, es alto el riesgo de que abandone definitivamente la mesa.

“Lo que aún no se entiende es cómo el Ministerio de Justicia había autorizado esos traslados si Digno Palomino todavía estaba en conversaciones con Camilo Pineda y el equipo negociador, porque él no quería comprometerse con la reducción de homicidios y extorsiones. Lo que se cree es que buscaba acuerdos exprés, ya estando en Barranquilla, pero eso no es posible”, explicó la fuente a SEMANA.

Ober Ricardo Martínez, también conocido como el Negro Ober, jefe de los Rastrojos Costeños, está recluido en una cárcel de máxima seguridad.
Ober Ricardo Martínez, también conocido como el Negro Ober, jefe de los Rastrojos Costeños, está recluido en una cárcel de máxima seguridad. Foto: Suministrada a SEMANA por INPEC

La desconfianza es total. Palomino, según personas cercanas a su entorno, ha manifestado abiertamente que “no confía en las negociaciones con el Gobierno nacional”. “Eso es lo que dicen los integrantes de esa banda: que no están confiados en lo que el Gobierno pueda cumplir. Por estas razones, las conversaciones están en un momento extremadamente complejo”, agregó. El malestar no se limita al ámbito criminal. Desde distintos sectores políticos y gremiales del Atlántico han rechazado estas actuaciones del Gobierno, advirtiendo que nunca fueron debidamente socializadas y que se intentó avanzar en decisiones de alto impacto sin consultar a las autoridades territoriales.

MinJusticia dice que frenó traslado de criminales a Barranquilla por una “serie de contradicciones con el equipo negociador del alto comisionado para la paz”

“Los diálogos están en crisis, aunque no lo quieran aceptar. Es muy difícil avanzar en un acuerdo con una sola banda cuando hay otros grupos armados observando cómo se reorganizan”, añadió la fuente que sigue de cerca el proceso.

