Congresistas del Caribe rechazan decisión del Gobierno Petro de trasladar a peligrosos criminales a cárceles de Barranquilla

Toda una tormenta política y ciudadana se ha desatado en Barranquilla y el Caribe luego de que SEMANA diera a conocer el traslado de Digno Palomino Rodríguez, jefe de Los Pepes; Jorge Eliecer Díaz Collazos, alias Castor, cabecilla de Los Costeños; y Óber Ricardo Martínez Gutiérrez, alias Negro Ober, a cárceles de la capital del Atlántico.

Sin embargo, este lunes 12 de enero, Camilo Pineda, facilitador de los diálogos de paz, precisó que Digno Palomino quedó por fuera porque no hubo unos acuerdos en medio de estas conversaciones para llegar a una supuesta paz.

Varios congresistas del Caribe colombiano se pronunciaron frente a esta decisión del Gobierno nacional. El liberal Mauricio Gómez precisó: “Mientras Barranquilla invierte y lucha por derrotar a las estructuras criminales, Petro las traslada al corazón de la ciudad. Una decisión que sabotea el esfuerzo económico y operativo del Distrito. Petro vuelve a dejar clara su postura: condescendencia con los bandidos, cero empatía con las víctimas“.

Entretanto, Carlos Meisel, del Centro Democrático, sostuvo: “Alcalde @AlejandroChar cuenta conmigo muy puntual el día y la hora que disponga si así lo considera. Compartimos plenamente tu preocupación. ¿Para qué se hace esto? ¿Cuál es la ruta? ¿Cuál es el acompañamiento del gobierno nacional para todo lo que esto implica? No encontramos respuestas a tantos interrogantes”.

Por su parte, Efraín Cepeda, expresidente del Congreso de la República, y quien pertenece al partido Conservador, también se pronunció: “El desprecio del presidente Petro por Barranquilla hoy se traduce en un riesgo real para la seguridad de sus ciudadanos. Las decisiones impuestas desde el Gobierno nacional, sin concertación con las autoridades locales, exponen a la ciudad a escenarios que ya han demostrado ser fallidos en otros territorios”.

De igual forma, Cepeda indicó que son muchos los interrogantes que surgen en medio de estos diálogos de paz por parte del Gobierno nacional con las bandas criminales.

“Surge una pregunta legítima y preocupante: ¿se pretende repetir en Barranquilla un modelo en el que estructuras criminales terminan participando en el marco de las elecciones a favor de un sector, como ha ocurrido en Medellín, bajo el pretexto de una supuesta ‘paz total’ o ‘paz urbana’ que no reduce la violencia ni protege a los ciudadanos?”, agregó.

La polémica está desatada en la capital del Atlántico y se espera que, con el pasar de las horas, se puedan conocer más detalles de esta decisión del Gobierno de Gustavo Petro.