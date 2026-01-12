Traslado de criminales a Barranquilla desata crisis: gobernador del Atlántico denuncia falta de aviso y pide medidas de seguridad

El gobernador del Atlántico, Eduardo Verano de la Rosa, fue el encargado de hacer una grave denuncia sobre la solicitud que hizo el Gobierno nacional para trasladar a Barranquilla a los máximos cabecillas de Los Pepes y Los Costeños, las bandas criminales más temidas de la costa Caribe.

La decisión, que se dio en el marco de la mesa de negociación con esas dos estructuras, según el gobernador de la Rosa, no fue informada de manera previa, por lo que terminó señalando en su cuenta de X que las autoridades territoriales deberían participar en este tipo de situaciones que pueden “alterar el orden público”.

El ministro de Justicia encargado, Andrés Idárragá, confirmó el traslado a cárceles de la capital del Atlántico de Digno Palomino, jefe de Los Pepes, y de Jorge Díaz, alias Castor y cabecilla de Los Costeños, como una tarea que sostendría la tregua de paz entre las dos bandas más peligrosas de Barranquilla y protegería a los habitantes de la región.

Sin embargo, el gobernador De la Rosa insistió que si no hay participación de los mandatarios locales y la Fuerza Pública en este tipo de decisiones, no se podría construir protocolos estrictos que permitan activar planes que impidan que los integrantes de esas organizaciones sigan delinquiendo mientras hablan de paz.

Presidente Petro responde las críticas del alcalde Char por traslado de peligrosos criminales a Barranquilla

“Compartimos el llamado hecho por el alcalde Alejandro Char. Tanto la Gobernación del Atlántico como la Alcaldía de Barranquilla necesitan garantías y un plan riguroso que asegure que esta decisión no genere impactos negativos en la seguridad ciudadana”, advirtió de la Rosa en su cuenta de X.

Asimismo, el gobernador del Atlántico hizo un llamado “urgente” a la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo; al procurador general, Gregorio Eljach; y a la defensora del Pueblo, Iris Marín, para que brinden un acompañamiento que permita “garantizar transparencia, control y seguimiento estricto a las decisiones que puedan impactar la seguridad y la convivencia en el departamento”.

El alcalde de Barranquilla criticó esta decisión y convocó a una reunión urgente con las autoridades territoriales y entes de control para analizar el impacto de orden público que podría generar el traslado de estos peligrosos cabecillas. “Lo que ocurra en la ciudad debido a esos traslados será responsabilidad del mal manejo de la llamada ‘paz urbana’”, alertó.

El presidente Gustavo Petro le respondió al alcalde Char que el proceso de paz entre bandas que estaban “desangrando la ciudad” fue el que permitió reducir “a la mitad” la tasa de homicidios en Barranquilla.