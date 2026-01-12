Nación

Presidente Petro responde las críticas del alcalde Char por traslado de peligrosos criminales a Barranquilla

El mandatario de La Arenosa convocó a una reunión urgente tras la decisión del Gobierno nacional.

GoogleSiga las noticias que marcan la agenda del país en Discover y manténgase al día

Redacción Semana
12 de enero de 2026, 5:26 p. m.
Alejandro Char, alcalde de Barranquilla, y Gustavo Petro, presidente de Colombia
Alejandro Char, alcalde de Barranquilla, y Gustavo Petro, presidente de Colombia Foto: No

El presidente Gustavo Petro y el alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, viven momentos de tensión a través de la red social X, luego de que el Gobierno nacional decidiera trasladar a esa ciudad a los peligrosos cabecillas de Los Costeños y Los Pepes, las bandas más temidas en la costa Caribe.

Esa orden provocó una airada reacción del mandatario local, quien criticó esa decisión que se dio en el marco de la ‘paz total’. Cuestionó la falta de refuerzo a la Fuerza Pública y hasta advirtió que la situación de orden público podría verse afectada por las determinaciones de esa política impulsada por el gobierno actual.

Pero el presidente Petro no se hizo esperar y, en su cuenta de X, le respondió a Char: “No se le olvide, señor alcalde Char, que es mi gobierno el que ha logrado bajar la tasa de homicidios de Barranquilla a la mitad, y lo hemos hecho a través de un proceso de paz entre bandas que estaban desangrando la ciudad”.

Sin embargo, la preocupación del alcalde Alejandro Char por esa orden fue de tal magnitud que terminó convocando a una reunión urgente con autoridades locales y departamentales, entes de control, gremios, representantes de víctimas y el gobernador del Atlántico, Verano de la Rosa, para tomar decisiones que permitan blindar a la ciudad en pleno arranque del Carnaval de Barranquilla.

Nación

Traslado de criminales a Barranquilla desata crisis: gobernador del Atlántico denuncia falta de aviso y pide medidas de seguridad

Nación

Digno Palomino, jefe de Los Pepes, no será trasladado a Barranquilla; esto se sabe

Nación

Ideam entregó el pronóstico del clima para las próximas horas: lluvias con posibilidad de actividad eléctrica

Regionales

Productores avícolas protestan en la vía al Llano por bajos precios del huevo: “Les pagan cinco mil y producirlo cuesta doce mil”

Nación

¿Angie Rodríguez nombró primos y amigos en el Fondo de Adaptación? Esta es la denuncia del director de la UNGRD

Nación

Nuevo reporte del volcán Puracé: “Se han presentado sismos asociados con el movimiento de fluidos”

Nación

Fuerte señalamiento por accidente de Yeison Jiménez: “Fue algo que se pudo haber prevenido; no tuvo un control previo al vuelo”

Nación

Alejandro Char convoca reunión urgente por traslado de cabecillas de Los Pepes y Los Costeños a Barranquilla

Dinero

“La relación ya no se estabiliza por inercia”: María Claudia Lacouture tras la distensión entre Donald Trump y Gustavo Petro

Nación

“Seguiré ese camino”, el mensaje de Gustavo Petro en homenaje a Yeison Jiménez. ¿En qué sectores le pidió el cantante enfocarse?

SEMANA reveló, en exclusiva, que el jefe de la Dirección de Inteligencia, Jorge Lemus, firmó y envió un documento al ministro de Justicia encargado, Andrés Idárraga, para que solicitara el traslado a la capital del Atlántico de Digno José Palomino, cabecilla de Los Pepes, y de Jorge Eliécer Díaz, alias Castor, líder de Los Costeños.

Exclusivo: Gobierno Petro ordena traslado de peligrosos cabecillas de bandas criminales a Barranquilla

Idárraga explicó sobre esa orden: “La solicitud de traslado la recibí ayer por parte del comisionado de Paz, Otty Patiño. Vamos a firmar con el único fin de sostener la tregua de paz entre las bandas y, principalmente, proteger a la ciudadanía. Pero advierto: no van a un hotel; el traslado carcelario será estrictamente vigilado por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) para sostener la tregua y proteger a la población”.

El traslado de estos criminales se dio antes de que finalice la supuesta tregua, que culmina el próximo 20 de enero de 2026, entre Los Pepes y Los Costeños, y además en medio de los esfuerzos de seguridad y vigilancia que adelantan varias instituciones de cara a las próximas elecciones al Congreso y a la Presidencia.

Más de Nación

No

Traslado de criminales a Barranquilla desata crisis: gobernador del Atlántico denuncia falta de aviso y pide medidas de seguridad

Digno Palomino, cabecilla de Los pE

Digno Palomino, jefe de Los Pepes, no será trasladado a Barranquilla; esto se sabe

Alerta de lluvia fuerte en Colombia para el 22 de agosto: áreas en riesgo, según Ideam.

Ideam entregó el pronóstico del clima para las próximas horas: lluvias con posibilidad de actividad eléctrica

Jorge Lozano expone la situación tras el paro de agricultores en la vía al Llano

Productores avícolas protestan en la vía al Llano por bajos precios del huevo: “Les pagan cinco mil y producirlo cuesta doce mil”

No

Presidente Petro responde las críticas del alcalde Char por traslado de peligrosos criminales a Barranquilla

Armando Benedetti, Angie Rodríguez y Carlos Carrillo.

¿Angie Rodríguez nombró primos y amigos en el Fondo de Adaptación? Esta es la denuncia del director de la UNGRD

Registro de la cámara Lavas Rojas ubicada 2,3 km al occidente del volcán Puracé.

Nuevo reporte del volcán Puracé: “Se han presentado sismos asociados con el movimiento de fluidos”

Así habría quedado la aeronave tras el siniestro.

Fuerte señalamiento por accidente de Yeison Jiménez: “Fue algo que se pudo haber prevenido; no tuvo un control previo al vuelo”

Alejandro Char Alcalde de Barranquilla

Alejandro Char convoca reunión urgente por traslado de cabecillas de Los Pepes y Los Costeños a Barranquilla

No

Granadas sin explotar, casas destruidas y desolación: así se vive la guerra entre el ELN y las disidencias de las Farc en el Catatumbo

Noticias Destacadas