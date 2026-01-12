Presidente Petro responde las críticas del alcalde Char por traslado de peligrosos criminales a Barranquilla

El presidente Gustavo Petro y el alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, viven momentos de tensión a través de la red social X, luego de que el Gobierno nacional decidiera trasladar a esa ciudad a los peligrosos cabecillas de Los Costeños y Los Pepes, las bandas más temidas en la costa Caribe.

Esa orden provocó una airada reacción del mandatario local, quien criticó esa decisión que se dio en el marco de la ‘paz total’. Cuestionó la falta de refuerzo a la Fuerza Pública y hasta advirtió que la situación de orden público podría verse afectada por las determinaciones de esa política impulsada por el gobierno actual.

Pero el presidente Petro no se hizo esperar y, en su cuenta de X, le respondió a Char: “No se le olvide, señor alcalde Char, que es mi gobierno el que ha logrado bajar la tasa de homicidios de Barranquilla a la mitad, y lo hemos hecho a través de un proceso de paz entre bandas que estaban desangrando la ciudad”.

Sin embargo, la preocupación del alcalde Alejandro Char por esa orden fue de tal magnitud que terminó convocando a una reunión urgente con autoridades locales y departamentales, entes de control, gremios, representantes de víctimas y el gobernador del Atlántico, Verano de la Rosa, para tomar decisiones que permitan blindar a la ciudad en pleno arranque del Carnaval de Barranquilla.

SEMANA reveló, en exclusiva, que el jefe de la Dirección de Inteligencia, Jorge Lemus, firmó y envió un documento al ministro de Justicia encargado, Andrés Idárraga, para que solicitara el traslado a la capital del Atlántico de Digno José Palomino, cabecilla de Los Pepes, y de Jorge Eliécer Díaz, alias Castor, líder de Los Costeños.

Exclusivo: Gobierno Petro ordena traslado de peligrosos cabecillas de bandas criminales a Barranquilla

Idárraga explicó sobre esa orden: “La solicitud de traslado la recibí ayer por parte del comisionado de Paz, Otty Patiño. Vamos a firmar con el único fin de sostener la tregua de paz entre las bandas y, principalmente, proteger a la ciudadanía. Pero advierto: no van a un hotel; el traslado carcelario será estrictamente vigilado por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) para sostener la tregua y proteger a la población”.

El traslado de estos criminales se dio antes de que finalice la supuesta tregua, que culmina el próximo 20 de enero de 2026, entre Los Pepes y Los Costeños, y además en medio de los esfuerzos de seguridad y vigilancia que adelantan varias instituciones de cara a las próximas elecciones al Congreso y a la Presidencia.