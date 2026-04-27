Así operaron las disidencias de Iván Mordisco en el atentado de Cajibío: pudo ser más grave

Se revelaron cuáles fueron las tácticas utilizadas por las disidencias de las Farc en el atentado del pasado sábado 25 de abril, en el sector del túnel, municipio de Cajibío, Cauca; conductores que quedaron atrapados en un retén ilegal recibieron panfletos de advertencia dirigidos al Ejército Nacional.

Medicina Legal confirmó 19 muertos tras atentado en Cajibío, Cauca: inició su identificación

Fuentes de inteligencia militar le confirmaron a Noticias Caracol que el bloqueo de la vía Panamericana con volquetas y camiones no era un fin en sí mismo, sino un componente de una emboscada planificada.

El despliegue y la reacción en el terreno

El objetivo del grupo armado era atraer los vehículos blindados del Ejército hacia un punto específico de la carretera donde previamente habían instalado cargas explosivas.

La estrategia militar varió en el terreno; las tropas desembarcaron antes de lo previsto y procedieron a realizar patrullajes a pie por el bosque y accediendo a una de las partes más altas de la montaña.

Atentado en Cajibío, Cauca, dejó varios muertos. Foto: Redes sociales.

Aproximadamente a 1.800 metros del bloqueo, los uniformados localizaron a integrantes de las disidencias de Iván Mordisco. En ese punto se originaron combates directos.

En medio del enfrentamiento, un presunto explosivista activó remotamente una carga instalada en la vía. El artefacto detonó, afectando los vehículos que se encontraban detenidos ante el retén ilegal.

Resultados de la ofensiva y declaraciones oficiales

El balance del ataque reporta 21 civiles fallecidos y 56 heridos. El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, señaló que la magnitud del atentado pudo ser superior si el Ejército no hubiese modificado su táctica de aproximación.

Durante la explosión, también se confirmó la muerte de uno de los individuos señalados como responsables de la activación del artefacto.

#ATENCIÓN. Explosión en la zona de bloqueo de la vía Panamericana entre Popayán y Cali deja un anciano muerto y tres personas más heridas. El hecho ocurrió en vereda El Túnel Cajibío (Cauca) mientras ESMAD despejaba la vía. Se desconoce si el artefacto fue activado en el lugar. pic.twitter.com/lVMSgYYZOj — Colombia Oscura (@ColombiaOscura) August 21, 2024

Sánchez explicó la naturaleza del ataque como un método de atracción de fuerzas estatales: “Es una acción para atraer, para que llegue la fuerza pública y activen la carga explosiva; uno no tiene que ir sin planear, hay que analizar todo el entorno”.

Según el jefe de la cartera de Defensa, la anticipación y el análisis del terreno permitieron mitigar un impacto que inicialmente buscaba destruir el convoy blindado.

Intentos de réplica en el sur del país

La táctica de utilizar bloqueos como carnada se repitió dos días después en el municipio de Jamundí, Valle del Cauca. Bajo el mismo plan de operación, se intentó atentar contra otro convoy del Ejército Nacional mediante el uso de explosivos en la carretera.

#ULTIMAHORA



A nuestro medio de comunicación llega video #PRIMICIA del momento exacto donde explota el artefacto explosivo 🧨 en el sector conocido como el TÚNEL CAJIBIO CAUCA entre popayan y piendamo @Noti90Minutos @DELAESPRIELLAE



Noticia en desarrollo pic.twitter.com/g4KEcSroYd — SARCASTICO DE DERECHA (@esco27438) April 25, 2026

Sin embargo, en esta ocasión, los ataques fueron frustrados mediante la intervención coordinada de aeronaves y artillería pesada, evitando nuevas víctimas civiles.

Las autoridades mantienen la alerta máxima en los corredores viales que conectan al Cauca con el Valle del Cauca ante la persistencia de estos métodos de combate.