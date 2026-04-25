Se agudiza crisis por escalada terrorista en el suroccidente del país: grave atentado en Cajibío, Cauca, con varios muertos

Un nuevo atentado se sumó este sábado a la escalada terrorista de las últimas 48 horas en el suroccidente del país, esta vez en inmediaciones del Túnel de Cajibío, en el departamento del Cauca.

Atentado en Mercaderes, Cauca: explosión impactó un bus escalera en la vía Panamericana y dejó seis personas heridas

Los hechos ocurrieron sobre el mediodía de este sábado, 25 de abril, luego de que miembros de las disidencias de las Farc atravesaran una tractomula sobre la vía Panamericana, a la altura del sector del Túnel de Cajibío, para obligar la presencia de las autoridades y luego atentar contra ellas.

Las primeras versiones indican que, cuando los miembros del Ejército Nacional llegaban al lugar donde se encontraba atravesado el automotor, fue activada una carga explosiva que afectó varios metros a la redonda, con impacto en la población civil.

Las imágenes que circulan por redes sociales muestran el impacto de la carga explosiva, que terminó afectando de manera considerable a varios buses de servicio intermunicipal y vehículos de servicio particular que se encontraban en el lugar donde fueron instalados los explosivos.

El gobernador del Cauca, Octavio Guzmán, confirmó que siete personas murieron y 17 más resultaron heridas de gravedad tras el ataque de las disidencias de las Farc contra una buseta en Cajibío, Cauca.

En los videos se observa un bus de servicio intermunicipal prácticamente destruido, mientras algunas personas intentan salir de allí tras quedar en medio de la onda explosiva. También se observan carros volcados en la vía por la intensidad de la explosión.

Este hecho se sumó al atentado terrorista perpetrado en la mañana de este sábado también en la vía Panamericana, pero en esta ocasión a la altura de Mercaderes, Cauca. Allí seis personas resultaron heridas luego del estallido de un explosivo. Las víctimas iban a bordo de un bus escalera.

En la mañana del sábado también se registró el ataque con drones cargados con explosivos a un radar estratégico de la Aeronáutica Civil, ubicado en Santana, en El Tambo, Cauca. Habitantes de la zona reportaron por lo menos diez explosiones de artefactos dirigidos desde aeronaves no tripuladas.

Estos hechos del sábado se sumaron a lo ocurrido en el departamento del Valle del Cauca el viernes, donde se registraron dos ataques terroristas contra unidades militares.

El primer ataque contra la fuerza pública se registró en horas de la mañana de este viernes contra el Cantón Militar Pichincha, ubicado en el sur de la ciudad de Cali, donde explotó un vehículo cargado con explosivos.

El segundo atentado se perpetró en horas de la noche del viernes contra el Batallón de Ingenieros Agustín Codazzi, en Palmira, Valle del Cauca, donde se reportó la detonación de varios explosivos.

Neutralizan acción terrorista contra el Cantón Militar José Hilario López, en Popayán

Urge garantizar la seguridad en la Vía Panamericana

Los empresarios de transporte intermunicipal de pasajeros expresaron este sábado su más “enérgico y categórico” rechazo frente a los graves hechos de violencia ocurridos en las últimas horas en la vía Panamericana.

“Estos actos constituyen una amenaza directa contra la vida e integridad de los usuarios, conductores y colaboradores del sector transporte, así como una vulneración al derecho fundamental a la movilidad segura en el país”, indicó el gremio de transportadores.

Por eso, hicieron un llamado de atención al Gobierno nacional, ya que “la magnitud de lo ocurrido evidencia una situación crítica que exige atención inmediata por parte de las autoridades competentes”.