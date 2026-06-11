Polémica por nombramiento de nuevo interventor de hospital en Buenaventura salpica a la gobernadora del Valle: “No lo conozco”

Una nueva polémica envuelve al hospital Luis Ablanque de la Plata de Buenaventura por cuenta del nombramiento del nuevo interventor, Franco Romero Rentería, de quien señalan estaría reportado en la Contraloría y sería cercano a la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro.

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Ante esto, la mandataria regional respondió en sus redes sociales y afirmó que no tiene ningún tipo de cercanía con el recién nombrado interventor. “Es falso que tenga algún vínculo con el señor Franco Romero Rentería o que haya participado, recomendado o tenido injerencia en su designación como interventor del Hospital Luis Ablanque de la Plata de Buenaventura”, dijo la gobernadora.

Además, precisó que la información que circula es ajena a la verdad. “No lo conozco y no he sostenido ninguna relación con él. Rechazo estas versiones que faltan a la verdad y que buscan generar desinformación. Quienes realizan este tipo de señalamientos tienen la responsabilidad de sustentarlos con pruebas y responder por sus afirmaciones. Los ciudadanos merecen información veraz. La política puede construirse desde las diferencias, pero nunca desde la mentira ni la difamación”.

Cambios de interventores

La Superintendencia Nacional de Salud anunció cambios en la dirección de cinco hospitales e instituciones prestadoras de servicios de salud (IPS) que actualmente permanecen bajo medidas de intervención administrativa.

Los nuevos nombramientos fueron oficializados por la entidad como parte de las acciones orientadas a garantizar una gestión eficiente de los recursos, optimizar la atención a los pacientes y avanzar en el cumplimiento de los objetivos trazados dentro de cada proceso de intervención.

Entre los cambios más relevantes se encuentra la designación de Andrés Javier Manosalva Camargo como nuevo agente especial interventor de la ESE Hospital Regional del Magdalena Medio, institución que presta servicios a una amplia población de esta zona estratégica del país y que enfrenta retos relacionados con su sostenibilidad financiera y operativa.

Asimismo, la Superintendencia nombró a José Domingo Julio Pretelt al frente del Hospital La Misericordia de Calarcá, en el departamento del Quindío. El nuevo interventor tendrá la responsabilidad de liderar las acciones encaminadas a fortalecer la gestión administrativa y garantizar la continuidad de los servicios de salud para la comunidad.

En el departamento del Cesar, Lina María De Armas Daza asumirá la intervención de la ESE Hospital Rosario Pumarejo de López, una de las instituciones hospitalarias más importantes de la región.