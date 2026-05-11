“Me resbala”: la respuesta de la gobernadora del Valle a los reparos de sus contradictores políticos

La gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, respondió a los cuestionamientos y ataques políticos que, según afirmó, han tomado fuerza en medio del ambiente preelectoral del país. La mandataria aseguró que no se distrae con las críticas de sus opositores y que su prioridad sigue siendo la ejecución de proyectos para el departamento.

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Durante una entrevista en SEMANA, Toro se refirió a la narrativa impulsada por algunos sectores políticos y congresistas del Valle del Cauca alrededor de un supuesto “bloque antidilianismo”, expresión que, dijo, alimenta divisiones y genera un ambiente de odio.

“Me resbala. A mí no me interesa lo que digan los otros. Yo tengo un objetivo y una meta que es poder lograr generar competitividad, desarrollo económico, social, inclusión, equidad y empleo. Esa es la única forma de generar paz y seguridad”, afirmó la gobernadora.

La mandataria aseguró que desde el inicio de su administración ha trabajado bajo una lógica de construcción colectiva con las comunidades y no desde la confrontación política. Explicó que realiza conversatorios ciudadanos en diferentes municipios del departamento, donde las comunidades priorizan los proyectos que consideran más urgentes.

“Yo no vine aquí a dividir, yo vine aquí a construir, a trabajar colectivamente con la gente. Vine a escuchar a las comunidades, a ir a los territorios, eso es lo que hago todos los días”, expresó.

Toro defendió la ejecución de obras y programas en los 42 municipios del Valle del Cauca y sostuvo que su gobierno no solo se ha concentrado en infraestructura, sino también en iniciativas sociales enfocadas en jóvenes, cultura y deporte.

“Lo que buscamos es transformar vidas y transformar realidades. Ese es el propósito de nuestro plan de desarrollo”, sostuvo.

Entrevista Dilian Francisca Toro Gobernadora del Valle del Cauca Foto: Aymer Andrés Álvarez

La gobernadora también cuestionó que algunos dirigentes políticos centren sus discursos en ataques personales y no en discutir proyectos estratégicos para el departamento. Según dijo, durante recientes visitas de sectores políticos nacionales al Valle no se abordaron temas clave para la región.

“No hablaron del tren de cercanías, no hablaron del acueducto de Buenaventura, no hablaron de la profundización del canal, ni de la concesión del aeropuerto que va a recibir una inversión de 4.3 billones. Vinieron fue solamente a referirse a mí”, manifestó.

Frente a las críticas impulsadas desde distintos sectores, la mandataria aseguró que esos discursos no aportan a la reconciliación del país y, por el contrario, incrementan la polarización.

“La palabra genera violencia y eso también es violencia. Genera sentimientos de odio en la gente y empiezan las rencillas entre unos y otros, que no es lo que deberíamos buscar”, afirmó.

Toro insistió en que no gobierna con criterios ideológicos y aseguró que trabaja con colectivos culturales, jóvenes y deportistas sin importar sus posiciones políticas.

“Yo nunca le pregunto a nadie si es de izquierda, de derecha o si votó conmigo. Lo importante es trabajar juntos para transformar vidas a través de la cultura y el deporte”, indicó.

La gobernadora también se refirió al representante a la Cámara Julián López, quien ha sido relacionado con posiciones críticas hacia su liderazgo político. Toro señaló que el congresista tomó decisiones propias dentro de su carrera política, aunque advirtió que no se deben promover mensajes que, a su juicio, incentiven confrontaciones.

“Cada cual toma su decisión como quiere. Él se eligió con nuestra organización política y luego tomó otro camino. Pero lo que no puede haber es violencia”, puntualizó.

La mandataria defendió los resultados de su administración y aseguró que su gestión se refleja en indicadores sociales del departamento.

“Lo estamos demostrando con la disminución de la pobreza multidimensional y de la pobreza monetaria. No es hablando, es haciendo. Yo ejecuto, yo hago”, concluyó.