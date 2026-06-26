Cali activa planes éxodo y retorno para el puente festivo: estas son las medidas de movilidad

Con motivo del puente festivo de San Pedro y San Pablo, la Alcaldía de Cali puso en marcha un plan especial de movilidad con el fin de garantizar un tránsito seguro y ágil para los miles de viajeros que saldrán e ingresarán a la capital del Valle del Cauca durante el fin de semana. Las autoridades reforzarán los controles en los principales corredores viales y realizarán operativos permanentes para prevenir siniestros y reducir la congestión vehicular.

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Por otra parte, en el comunicado oficial se dio a conocer una medida especial que se efectuará en el kilómetro 18, la cual regulará el ingreso de vehículos dependiendo del último dígito de la placa. Así las cosas, entre las 4:00 p. m. y las 6:00 de la tarde solo podrán circular carros con placas terminadas en número par, mientras que de 6:00 p. m. a 8:00 de la noche lo harán los terminados en número impar.

Habrá planes de ingreso a la ciudad de acuerdo con el número de placa. Foto: Secretaría de Movilidad

Según la Secretaría de Movilidad, el dispositivo contempla la presencia constante de agentes de tránsito en los accesos y salidas de la ciudad. Los controles estarán enfocados en el cumplimiento de las normas de tránsito, el control de exceso de velocidad, las pruebas de alcoholemia y la revisión de la documentación actualizada de los vehículos.

Las autoridades estiman una alta afluencia de automotores durante el puente festivo, por lo que hicieron un llamado a los conductores para programar sus desplazamientos con anticipación, verificar el estado mecánico de sus vehículos y respetar las señales de tránsito para evitar contratiempos en carretera.

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Como parte del operativo, también se reforzará la vigilancia en las terminales de transporte y en los corredores con mayor flujo vehicular, con el apoyo de organismos de emergencia y de seguridad. El objetivo es brindar una respuesta oportuna ante cualquier eventualidad y garantizar la movilidad tanto de quienes salen de la ciudad como de quienes regresarán el lunes festivo.

La administración distrital recordó que durante los desplazamientos es indispensable utilizar el cinturón de seguridad, evitar el uso del teléfono celular mientras se conduce y respetar los límites de velocidad establecidos. Asimismo, recomendó a quienes viajen en motocicleta portar adecuadamente el casco y todos los elementos de protección.

Las autoridades también invitaron a los ciudadanos a consultar el estado de las vías antes de iniciar sus recorridos y atender las indicaciones de los agentes de tránsito durante la operación éxodo y retorno, especialmente en los horarios de mayor congestión.