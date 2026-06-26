MIO se une a la Media Maratón de Cali 2026: así puede viajar gratis durante la jornada

Los cerca de 20.000 atletas que participarán en la Media Maratón de Cali 2026 contarán con un beneficio especial para facilitar su desplazamiento durante la jornada deportiva. Las autoridades de Cali anunciaron que los corredores inscritos podrán utilizar gratuitamente el sistema de transporte masivo MIO el próximo domingo 28 de junio, día en el que se desarrollará la competencia.

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De acuerdo con la entidad, el acceso sin costo estará habilitado hasta las 11:00 de la mañana y aplicará únicamente para los participantes oficialmente inscritos en la carrera en las modalidades de 21, 10 y 5 kilómetros.

Para hacer efectivo el beneficio, los atletas deberán presentar su número o dorsal de competencia junto con la medalla otorgada al finalizar la carrera, al momento de ingresar al sistema de transporte.

Es importante tener en cuenta que solo se podrá tener acceso a esta medida si se ingresa por medio de la estación Estadio, ubicada en la Calle 5 entre carreras 34 y 36, la cual se eligió por ser el punto más cercano a la zona de llegada y salida de la competencia.

La medida busca facilitar la movilidad de los corredores tras la exigente prueba atlética, además de incentivar el uso del transporte público durante uno de los eventos deportivos más importantes del año en la capital del Valle del Cauca. La estrategia también pretende reducir la congestión vehicular y contribuir a una movilidad más eficiente durante la jornada.

Como parte del operativo especial, Cali dispondrá de personal de apoyo en las principales estaciones y reforzará la operación para atender el incremento de usuarios que se espera durante las primeras horas del domingo. Asimismo, la entidad recomendó a los participantes planificar con anticipación sus recorridos y consultar los horarios de operación del sistema para evitar contratiempos.

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Por otro lado, además del transporte gratuito, las autoridades resaltaron que las personas que se hayan inscrito podrán acceder sin costo a ‘Borondo por el MIO Cable’, una iniciativa turística que busca que los participantes descubran Cali desde las alturas.

La Media Maratón de Cali reunirá a miles de corredores en las distancias de 21, 10 y 5 kilómetros, consolidándose como una de las pruebas atléticas más importantes del suroccidente colombiano. El evento también representa un impulso para el turismo, el comercio y la economía local, gracias a la llegada de participantes provenientes de diferentes regiones del país y del exterior.

Las autoridades hicieron un llamado a los asistentes para seguir las recomendaciones logísticas, utilizar el transporte público siempre que sea posible y respetar las medidas de movilidad que estarán vigentes durante el desarrollo de la competencia.