La Policía Metropolitana de Cali presentó el álbum digital ‘Unidos por la Seguridad’, una estrategia interactiva que busca acercar a los ciudadanos a los servicios de la institución y promover comportamientos responsables durante la fiesta mundialista.

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Policía de Cali lanza estrategia para hinchas durante el Mundial 2026

Mientras miles de caleños siguen con entusiasmo cada presentación de la Selección Colombia en la Copa Mundial de la FIFA 2026, la Policía Metropolitana de Santiago de Cali puso en marcha una nueva estrategia para fortalecer la seguridad y la convivencia en la ciudad.

Se trata del álbum interactivo Unidos por la Seguridad, una herramienta digital que busca acercar a los ciudadanos a los servicios de la institución y ofrecer recomendaciones para disfrutar de los partidos sin contratiempos.

La iniciativa surge en un contexto especial para la capital vallecaucana.

Cali se ha convertido en uno de los principales escenarios de encuentro para los aficionados al fútbol gracias a la estrategia Cali es Mundial, impulsada por la Alcaldía.

De esta manera, ciudadanos y visitantes pueden seguir los partidos en espacios públicos habilitados especialmente para la ocasión.

Fan zones, actividades culturales y encuentros masivos han llevado a las autoridades a reforzar las acciones preventivas y de seguridad.

La Policía Metropolitana de Cali presentó el álbum digital ‘Unidos por la Seguridad’, una herramienta con recomendaciones de prevención y convivencia para los hinchas durante el Mundial 2026. Foto: Foto: /www.policia.gov.co/

Así funciona el álbum digital de la Policía de Cali

Según explicó la Policía Metropolitana, el álbum fue concebido como una plataforma dinámica y no como una publicación convencional.

La herramienta podrá descargarse en teléfonos móviles y permitirá a los usuarios navegar por diferentes secciones mediante contenidos interactivos.

Al seleccionar imágenes relacionadas con estaciones de Policía o especialidades institucionales, los ciudadanos tendrán acceso a videos informativos personalizados y a información de servicio.

La entidad destacó que el objetivo es ofrecer soluciones rápidas y facilitar la comunicación entre la comunidad y las autoridades en momentos en los que la concentración masiva de personas exige una respuesta más cercana y efectiva.

Uno de los aspectos más novedosos del álbum es que incorpora enlaces directos a canales de atención y denuncia.

De acuerdo con la Policía, los usuarios podrán acceder rápidamente a chats de WhatsApp y contactos institucionales para reportar situaciones que afecten la convivencia o alteren el orden público.

El brigadier general Herbert Benavidez Valderrama explicó que la intención es que los ciudadanos tengan a la mano, desde un mismo lugar, información sobre los CAI, estaciones de Policía y grupos especializados como el GAULA, la SIJIN o las unidades de Infancia y Adolescencia.

Según el oficial, la prioridad durante el Mundial es que tanto los habitantes como los visitantes perciban una institución cercana, visible y preparada para responder a cualquier situación que pueda presentarse durante las celebraciones.

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La Policía Metropolitana señaló que optó por un formato completamente digital para facilitar el acceso de la ciudadanía.

Así se evita que los usuarios tengan que descargar archivos pesados que ocupen espacio en sus dispositivos móviles.

El enlace del álbum es difundido a través de las redes sociales de la institución y contará con el apoyo de la Gobernación del Valle del Cauca y de las alcaldías de Cali, Jamundí, Yumbo, Candelaria, Vijes y La Cumbre.