Cali

Este es el nuevo comandante de la Policía Metropolitana de Cali

En los últimos doce meses, la ciudad ha tenido tres comandantes de Policía.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Semana
3 de marzo de 2026, 3:39 p. m.
Brigadier general Herbert Luguiy Benavidez
Brigadier general Herbert Luguiy Benavidez Foto: cortesía

El brigadier general Herbert Luguiy Benavidez Valderrama fue designado como nuevo comandante de la Policía Metropolitana de Cali, en un nombramiento con el que las autoridades buscan estabilidad en la cúpula policial de la ciudad, tras un año marcado por constantes relevos en el cargo.

En los últimos doce meses, Cali ha tenido tres comandantes de Policía, una situación que generó preocupación en distintos sectores por la falta de continuidad en las estrategias de seguridad. Con la llegada de Benavidez Valderrama, la institución espera consolidar un liderazgo estable en momentos en que la capital del Valle enfrenta retos en materia de orden público y criminalidad.

El nuevo comandante ingresó a la Escuela de Cadetes en 1998. Es oriundo de Florencia, Caquetá, hijo de Germán Benavides, sargento viceprimero en uso de buen retiro de la Fuerza Aérea Colombiana, y de Nubia Valderrama, docente y enfermera.

Benavidez es ingeniero químico y cuenta con especializaciones en Sseguridad, Servicio de Policía y Gerencia de Producción y Ooperaciones. Además, realizó el Curso Estratégico de Seguridad Pública y el Curso Integral de Defensa Nacional, y ha adelantado nueve diplomados en diferentes áreas. Según la institución, su formación académica ha respaldado los procesos operativos y administrativos que ha liderado.

Política

Así fue el regreso al escenario político de Alexander López, el líder natural de la izquierda en el Valle del Cauca

Vehículos

Rota pico y placa en Cali este miércoles, 4 de marzo: revise para evitar comparendos

Cali

¿Cansado de los piques ilegales? Así puede reportarlos en la ciudad de Cali

Cali

Un niño y una mujer muertos tras voraz incendio en Cali: esto fue lo que pasó

Vehículos

Toman decisión sobre parrillero en moto en Cali: estos son los únicos casos en los que sí puede llevar acompañante en 2026

Cali

Alcaldía de Cali inicia pagos de los ciclos 1 y 2 del programa Colombia Mayor: verifique si es beneficiario

Cali

Este es el clima para hoy martes, 3 de marzo, en Cali, Valle del Cauca

Cali

Víctor Golú sacude campaña al Senado: quiere llevar ministerios a las regiones, legalizar el mototaxismo y lanza crítica a seguridad en Cali

Cali

Preocupación por inestabilidad en dirección de Policía en Cali: tres comandantes en apenas seis meses

Cali

Policía Metropolitana intensifica operativos contra el homicidio en Cali: ya hay zonas priorizadas

Panorámicas de Cali
Panorámicas de Cali Foto: Raúl Palacios

Su carrera inició en la Dirección de Antinarcóticos en 1998 como investigador del Grupo de Control de Precursores Químicos. Posteriormente ocupó cargos como coordinador de la unidad judicial en las zonas oriente y norte del país, responsable de la Unidad Especial contra el Lavado de Activos, jefe del Grupo de Investigación Criminal Antinarcóticos y comandante de la Compañía Antinarcóticos de la Regional 6, con base en Necoclí, Antioquia. Cerró su etapa en esa dirección como jefe del Área de Investigaciones y Operaciones Antinarcóticos, articulando capacidades operativas contra organizaciones dedicadas al narcotráfico. También fue capacitador de funcionarios de más de diez países en temas relacionados con la lucha contra las drogas.

En 2019 fue destinado a Nariño, donde se desempeñó como subcomandante y luego como comandante de la Policía Metropolitana de Pasto. Allí implementó estrategias interinstitucionales orientadas a garantizar los derechos y las libertades de los ciudadanos.

Entre 2020 y 2023 asumió responsabilidades en Bogotá como comandante operativo de Seguridad Ciudadana en las zonas norte y sur de la ciudad y, posteriormente, como subcomandante de la Policía Metropolitana de Bogotá. Tras su ascenso a brigadier general en 2024, fue nombrado comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, donde desplegó el nuevo modelo del servicio de Policía y fortaleció el trinomio de la seguridad entre la Policía, las autoridades y la comunidad.

En noviembre de 2024 asumió como comandante de la Región de Policía número 8 y, desde febrero de 2025, se desempeñaba como jefe nacional de Administración de Recursos.

Más de Cali

Regreso a la tarima pública de Alexander López

Así fue el regreso al escenario político de Alexander López, el líder natural de la izquierda en el Valle del Cauca

La Secretaría de Movilidad de Cali recordó que este martes, 26 de agosto de 2025, estará en vigencia la medida de pico y placa.

Rota pico y placa en Cali este miércoles, 4 de marzo: revise para evitar comparendos

Así puede denunciar las maniobras peligrosas en la vía.

¿Cansado de los piques ilegales? Así puede reportarlos en la ciudad de Cali

Bomberos de Cali durante las labores de extinción en una vivienda abandonada del barrio Villacolombia, donde el fuego consumió el 80% del segundo piso.

Un niño y una mujer muertos tras voraz incendio en Cali: esto fue lo que pasó

La restricción aplica para acompañantes hombres cuya edad sea igual o mayor a los 14 años.

Toman decisión sobre parrillero en moto en Cali: estos son los únicos casos en los que sí puede llevar acompañante en 2026

El 1 de agosto marca una fecha importante para los adultos mayores beneficiarios del Programa Colombia Mayor, quienes podrán consultar sus pagos a través del enlace proporcionado por la entidad responsable.

Alcaldía de Cali inicia pagos de los ciclos 1 y 2 del programa Colombia Mayor: verifique si es beneficiario

Panoramica de la ciudad de cali

Este es el clima para hoy martes, 3 de marzo, en Cali, Valle del Cauca

Víctor Hugo Golú, candidato al Senado de la República

Víctor Golú sacude campaña al Senado: quiere llevar ministerios a las regiones, legalizar el mototaxismo y lanza crítica a seguridad en Cali

Hugo Ruano, Duvalier Sánchez y exalcalde Felipe Ramírez

Hugo Ruano destapa presunta red de tercerización en hospital de Jamundí: apunta contra Duvalier Sánchez y exalcalde Felipe Ramírez

Noticias Destacadas