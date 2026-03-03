Este es el nuevo comandante de la Policía Metropolitana de Cali

El brigadier general Herbert Luguiy Benavidez Valderrama fue designado como nuevo comandante de la Policía Metropolitana de Cali, en un nombramiento con el que las autoridades buscan estabilidad en la cúpula policial de la ciudad, tras un año marcado por constantes relevos en el cargo.

En los últimos doce meses, Cali ha tenido tres comandantes de Policía, una situación que generó preocupación en distintos sectores por la falta de continuidad en las estrategias de seguridad. Con la llegada de Benavidez Valderrama, la institución espera consolidar un liderazgo estable en momentos en que la capital del Valle enfrenta retos en materia de orden público y criminalidad.

El nuevo comandante ingresó a la Escuela de Cadetes en 1998. Es oriundo de Florencia, Caquetá, hijo de Germán Benavides, sargento viceprimero en uso de buen retiro de la Fuerza Aérea Colombiana, y de Nubia Valderrama, docente y enfermera.

Benavidez es ingeniero químico y cuenta con especializaciones en Sseguridad, Servicio de Policía y Gerencia de Producción y Ooperaciones. Además, realizó el Curso Estratégico de Seguridad Pública y el Curso Integral de Defensa Nacional, y ha adelantado nueve diplomados en diferentes áreas. Según la institución, su formación académica ha respaldado los procesos operativos y administrativos que ha liderado.

Panorámicas de Cali Foto: Raúl Palacios

Su carrera inició en la Dirección de Antinarcóticos en 1998 como investigador del Grupo de Control de Precursores Químicos. Posteriormente ocupó cargos como coordinador de la unidad judicial en las zonas oriente y norte del país, responsable de la Unidad Especial contra el Lavado de Activos, jefe del Grupo de Investigación Criminal Antinarcóticos y comandante de la Compañía Antinarcóticos de la Regional 6, con base en Necoclí, Antioquia. Cerró su etapa en esa dirección como jefe del Área de Investigaciones y Operaciones Antinarcóticos, articulando capacidades operativas contra organizaciones dedicadas al narcotráfico. También fue capacitador de funcionarios de más de diez países en temas relacionados con la lucha contra las drogas.

En 2019 fue destinado a Nariño, donde se desempeñó como subcomandante y luego como comandante de la Policía Metropolitana de Pasto. Allí implementó estrategias interinstitucionales orientadas a garantizar los derechos y las libertades de los ciudadanos.

Entre 2020 y 2023 asumió responsabilidades en Bogotá como comandante operativo de Seguridad Ciudadana en las zonas norte y sur de la ciudad y, posteriormente, como subcomandante de la Policía Metropolitana de Bogotá. Tras su ascenso a brigadier general en 2024, fue nombrado comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, donde desplegó el nuevo modelo del servicio de Policía y fortaleció el trinomio de la seguridad entre la Policía, las autoridades y la comunidad.

En noviembre de 2024 asumió como comandante de la Región de Policía número 8 y, desde febrero de 2025, se desempeñaba como jefe nacional de Administración de Recursos.