Emcali avanza en millonario proyecto para modernizar todo el alumbrado público de Cali con tecnología LED

La ciudad de Cali se prepara para una transformación integral de su sistema de alumbrado público. Emcali inició la estructuración del proceso mediante el cual seleccionará al aliado estratégico encargado de ejecutar la modernización total de la red de iluminación urbana, una iniciativa que contempla inversiones cercanas a los 450.000 millones de pesos.

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El proyecto, impulsado por la administración del alcalde Alejandro Eder, busca reemplazar la totalidad de las luminarias convencionales por tecnología LED y convertir a Cali en una de las ciudades con la infraestructura de iluminación más moderna del país. Actualmente, la capital del Valle cuenta con más de 186.000 luminarias, lo que la convierte en el segundo sistema de alumbrado público más grande de Colombia.

Luego de la presentación oficial de la iniciativa en mayo pasado, Emcali adelanta una etapa de revisión técnica, jurídica y financiera con el propósito de fortalecer la estructura contractual y consolidar los documentos que harán parte de la convocatoria pública para seleccionar al operador del proyecto.

Alumbrado público en Cali Foto: Raúl Palacios

Según informó la empresa, la selección del aliado se realizará mediante un proceso abierto y competitivo, bajo criterios de transparencia, libre concurrencia y selección objetiva. Además, contará con el acompañamiento preventivo de organismos de control para garantizar la vigilancia de cada una de las etapas.

El gerente general de Emcali, Roger Mina, señaló que la modernización del alumbrado representa una apuesta estratégica para el desarrollo de la ciudad. “La modernización del 100 % del alumbrado público con luces LED es una apuesta estratégica para el futuro de la ciudad y por eso hemos solicitado el acompañamiento preventivo de los organismos de control para fortalecer las garantías de transparencia, solidez jurídica y confianza institucional del proceso”, afirmó.

La iniciativa contempla la renovación de 101.037 luminarias que aún operan con tecnologías tradicionales, además de la instalación inicial de 3.945 nuevos puntos de iluminación en distintos sectores de la ciudad. Con ello, Cali alcanzaría la modernización total de su infraestructura de alumbrado público.

De acuerdo con Emcali, el proyecto tendrá un plazo estimado de ejecución de 24 meses y complementará los avances logrados entre 2024 y 2025, periodo en el que se modernizó cerca del 30 % del parque lumínico de la ciudad.

Uno de los componentes más innovadores será la incorporación de sistemas de telegestión inteligente, una tecnología que permitirá monitorear y controlar la operación de la red en tiempo real. Esta herramienta facilitará la detección de fallas, optimizará los tiempos de respuesta ante daños y contribuirá a mejorar la eficiencia energética.

La empresa explicó que los interesados en participar en la convocatoria deberán demostrar experiencia en proyectos de alumbrado público, capacidad financiera, soporte logístico y disponibilidad de personal especializado para asumir la instalación, operación y mantenimiento de la infraestructura.

Emcali indicó que la financiación de la iniciativa provendrá de los recursos recaudados a través del impuesto de alumbrado público, por lo que no será necesario adquirir nuevas deudas para desarrollar el proyecto. La empresa aseguró que este esquema permitirá garantizar la sostenibilidad financiera de la modernización en el largo plazo.

La administración distrital anunció que el proceso continuará acompañado por organismos de control y espacios de participación ciudadana, con el propósito de asegurar la transparencia de la contratación y avanzar en la renovación integral del sistema de iluminación de la capital vallecaucana.