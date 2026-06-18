Emcali celebra su aniversario 95 con una ambiciosa apuesta por la renovación de sus servicios

Las Empresas Municipales de Cali, Emcali, celebran este 18 de junio sus 95 años de existencia, consolidándose como una de las instituciones públicas más importantes del suroccidente colombiano y protagonista del crecimiento urbano, económico y social de Santiago de Cali.

Emcali anuncia mejoras en infraestructura para el monitoreo de acueducto y telecomunicaciones

Desde su creación el 18 de junio de 1931, mediante el Acuerdo No. 13 del Concejo Municipal, la entidad ha acompañado la transformación de la ciudad a través de la prestación de servicios de acueducto, alcantarillado, energía y telecomunicaciones, contribuyendo al bienestar de millones de ciudadanos y al fortalecimiento de la competitividad regional.

La historia de Emcali está estrechamente ligada al desarrollo de Cali. En las primeras décadas del siglo XX, la ciudad contaba con menos de 20.000 habitantes y carecía de la infraestructura necesaria para garantizar servicios públicos básicos. El agua era obtenida en pilas públicas, la iluminación dependía de velas y lámparas, y las comunicaciones se realizaban mediante mensajeros o transporte a caballo.

Con la entrada en funcionamiento del Acueducto de San Antonio en 1930 y la posterior creación de las Empresas Municipales de Cali, comenzó una etapa de modernización que permitió ampliar progresivamente la cobertura de los servicios esenciales. Durante las décadas siguientes, la empresa incorporó nuevos activos estratégicos, entre ellos la Compañía Colombiana de Electricidad y la Compañía Telefónica del Pacífico, fortaleciendo la capacidad operativa de la ciudad.

Emcali presentó proyecto para modernizar su alumbrado público. Foto: Suministrado a SEMANA.

El crecimiento industrial y demográfico de Cali impulsó una expansión constante de la infraestructura de servicios públicos. La construcción de nuevas plantas de tratamiento, redes de acueducto, sistemas de alcantarillado, subestaciones eléctricas y líneas telefónicas permitió acompañar el desarrollo de barrios, empresas y comunidades en toda la capital vallecaucana.

Uno de los hitos más importantes de la entidad fue la entrada en operación de la Planta de Tratamiento de Agua Potable de Puerto Mallarino en 1976, una obra considerada fundamental para garantizar el abastecimiento de agua potable a una ciudad en permanente crecimiento.

A lo largo de su trayectoria, Emcali también enfrentó momentos complejos. La crisis financiera de finales de la década de los noventa y la intervención de la Superintendencia de Servicios Públicos en el año 2000 representaron uno de los mayores desafíos para la empresa. Sin embargo, tras más de una década de ajustes y recuperación institucional, el 26 de junio de 2013 la compañía regresó a la administración de los caleños.

Actualmente, la empresa presta servicios de acueducto, alcantarillado, energía y telecomunicaciones en Cali y en municipios vecinos como Jamundí, Yumbo, Puerto Tejada, Palmira y Candelaria, consolidando una cobertura regional que beneficia a cientos de miles de usuarios.

Según informó la entidad, durante los últimos años se ha impulsado un proceso de transformación enfocado en la modernización de la infraestructura, el fortalecimiento financiero y la sostenibilidad de los servicios.

“Hoy, esa historia entra en una nueva etapa: una transformación profunda que fortalece sus capacidades técnicas, operativas y culturales para responder a los desafíos del presente y del futuro, recuperar la confianza ciudadana y reafirmar su papel como motor de desarrollo y bienestar para la región”, señaló Emcali en el marco de la conmemoración.

En materia de acueducto y alcantarillado, la empresa reportó inversiones por $35.000 millones para la modernización de redes, con 28,7 kilómetros renovados y un impacto directo en 38 barrios de Cali. Actualmente, la infraestructura de acueducto alcanza los 3.155 kilómetros de red y el sistema de alcantarillado suma 3.537 kilómetros.

Planta solar de Emcali en Terminal del MIO Foto: cortesía

La entidad indicó además que 731.706 usuarios reciben actualmente el servicio de acueducto en Cali, Yumbo, Palmira y Candelaria, mientras que cerca de 699.289 personas cuentan con cobertura de alcantarillado.

En el componente energético, Emcali destacó inversiones por $36.800 millones orientadas a combatir la pobreza energética, beneficiando a cerca de 2.000 hogares de sectores como Llano Verde y Potrero Grande. De igual forma, avanzan proyectos de modernización de subestaciones eléctricas y la expansión de redes con cableado ecológico.

“El alumbrado público de Cali se encuentra en un 30 % de modernización con tecnología LED, beneficiando a habitantes de 127 barrios, 52 parques, 21 estaciones del MIO y ocho corregimientos”, informó la empresa.

En telecomunicaciones, la entidad reportó avances en la migración hacia fibra óptica, alcanzando una cobertura del 92 % en la ciudad y una base de aproximadamente 196.000 usuarios de servicios de telefonía, internet y televisión.

Para el gerente general de Emcali, Roger Mina, la transformación de la empresa está enfocada en garantizar sostenibilidad y bienestar para las próximas generaciones. “La energía no es solo un servicio, es un derecho que transforma vidas”, afirmó.

A las puertas de cumplir un siglo de existencia, Emcali llega a sus 95 años con el reto de consolidar su proceso de modernización, fortalecer sus servicios y mantener su papel como una de las principales empresas públicas del país, en una ciudad cuya historia ha estado ligada, durante casi un siglo, al crecimiento y evolución de esta institución.