Cali se prepara para convertirse en el epicentro de la diplomacia internacional con motivo de la posesión del presidente electo, Abelardo De La Espriella. El alcalde Alejandro Eder reveló este lunes el listado de las delegaciones extranjeras que ya confirmaron su asistencia al histórico acto de investidura, que por primera vez en la historia de Colombia se realizará fuera de Bogotá y tendrá como sede la capital del Valle del Cauca.

Así es el mega operativo de seguridad en Cali para la posesión de Abelardo De La Espriella; hay alarma por manifestaciones del Pacto Histórico

El mandatario distrital aseguró que la ciudad recibirá diez delegaciones del más alto nivel, encabezadas por el rey de España, Felipe VI, así como presidentes, primeros ministros, vicepresidentes, cancilleres y representantes de gobiernos de América y Europa.

“Cali está lista para representar a Colombia de nuevo ante el mundo. Para la posesión del presidente De La Espriella ya han confirmado diez delegaciones del más alto nivel”, afirmó Eder al entregar el balance de los dignatarios que arribarán a la ciudad.

Entre los invitados de mayor relevancia se encuentra el rey Felipe VI de España, quien encabezará la delegación del país europeo. También confirmaron su presencia el presidente de Argentina, el presidente de Ecuador, el presidente de Paraguay, la presidenta de Costa Rica, el presidente de Panamá, el primer ministro de Curaçao, en representación de los Países Bajos, el presidente de República Dominicana, el presidente de Chile y una delegación de Honduras, según informó el alcalde.

Eder también anunció que asistirán dos primeras damas: la primera dama de Panamá y la primera dama de Chile. Asimismo, El Salvador estará representado por su vicepresidente, mientras que Guatemala enviará igualmente a su vicepresidente como delegado oficial.

El alcalde destacó además la presencia de ocho ministros de Relaciones Exteriores que harán parte de la agenda protocolaria de la ceremonia. Confirmaron asistencia los cancilleres de Argentina, Costa Rica, Panamá, Chile, Honduras, Israel, Suecia y Brasil, quienes acompañarán a sus respectivas delegaciones durante la transmisión del mando presidencial.

USC Arena Foto: cortesía

A este grupo se sumarán delegaciones de alto nivel provenientes de México, Alemania, Estados Unidos, la Santa Sede, Portugal y Corea, además de gobernadores, alcaldes y otros mandatarios regionales de diferentes zonas de Colombia que participarán en los eventos oficiales programados para la posesión presidencial.

Para la administración distrital, la realización de este acto representa una oportunidad para proyectar internacionalmente a Cali y mostrar una imagen distinta de la ciudad.

“La invitación a los caleños es que nos sintamos orgullosos porque, de nuevo, Cali vuelve a estar ante el mundo por una razón positiva. Esta es la primera vez en la historia de nuestro país que la posesión de un presidente se lleva a cabo en Cali. Y eso, para todos los caleños, es cuestión de gran honor”, expresó el alcalde.

Finalmente, Eder hizo un llamado a los ciudadanos para convertirse en los mejores anfitriones durante los días en que la ciudad recibirá a las delegaciones internacionales.

“Caleños, dejemos en alto el nombre de nuestra ciudad y en alto el nombre de nuestro país”, concluyó.

La posesión de Abelardo De La Espriella marcará un hecho sin precedentes en la historia política de Colombia, al trasladar por primera vez la ceremonia de transmisión del mando presidencial a la ciudad de Cali, un evento que reunirá a líderes internacionales, representantes diplomáticos y autoridades nacionales en una jornada que concentrará la atención del país y de la comunidad internacional.