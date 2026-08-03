Máxima seguridad: prohíben, temporalmente, el uso de drones en Cali por posesión de Abelardo De La Espriella

En medio de las medidas de seguridad que han tomado las autoridades para la posesión de Abelardo De La Espriella en Cali, Valle del Cauca, desde la Aeronáutica Civil dieron a conocer que hay una restricción temporal al uso de aeronaves no tripuladas (drones). La medida también cobija a varios municipios cercanos a la capital del Valle con el fin de robustecer los esquemas de seguridad.

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La entidad informó que “con motivo de los actos oficiales, protocolarios y esquemas de seguridad dispuestos para la transmisión de mando presidencial, se ha decretado la prohibición temporal de operaciones aéreas con aeronaves no tripuladas en Santiago de Cali y su zona de influencia metropolitana”.

Y es que lo que pretenden con estas medidas es poder “fortalecer los anillos de seguridad, proteger a los dignatarios y delegaciones internacionales, garantizar el desarrollo sin contratiempos de la agenda institucional y prevenir interferencias en el espacio aéreo colombiano, en concordancia con las directrices emitidas por la Autoridad Aeronáutica para eventos de alto perfil nacional”.

La restricción estará vigente de manera continua desde las 00:00 horas del jueves 6 de agosto de 2026 hasta las 23:59 horas del sábado 8 de agosto de 2026. La medida abarcará la totalidad del espacio aéreo de Santiago de Cali, Yumbo, Jamundí, Candelaria y Palmira, incluyendo sus sectores perimetrales y áreas de aproximación.

Según la Aerocivil, la prohibición aplicará tanto para usuarios recreativos como comerciales, pilotos remotos y empresas operadoras bajo las categorías Abierta y Específica.

Abelardo De La Espriella, presidente electo de Colombia y el USC Arena en Cali. Foto: Universidad Santiago de Cali / Juan Carlos Sierra- Semana

En consecuencia, quedarán suspendidas actividades como coberturas periodísticas, producción audiovisual y publicitaria, labores de inspección, monitoreo, vigilancia técnica, topografía, fotogrametría y vuelos recreativos, deportivos o de instrucción realizados con drones.

“Únicamente se permitirá el vuelo de aeronaves no tripuladas operadas por Fuerzas Militares de Colombia y Policía Nacional, organismos de seguridad e inteligencia del Estado y Unidades de Gestión del Riesgo y entidades de atención de emergencias”, explicaron.

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Finalmente, la Aeronáutica Civil hizo un llamado a la ciudadanía y al gremio aeronáutico a cumplir estrictamente la medida y advirtió que “el incumplimiento de la restricción dará lugar a las sanciones administrativas, operativas y legales contempladas en el Reglamento Aeronáutico de Colombia (RAC) y demás normas vigentes, sin perjuicio de los decomisos preventivos o acciones judiciales a las que haya lugar por parte de las autoridades de policía”.