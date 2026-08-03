Petro reaccionó al anuncio de Abelardo De La Espriella de aumentar subsidio para abuelitos a $400 mil mensuales: “No me opongo”

El presidente Gustavo Petro reaccionó al anuncio hecho por el presidente electo Abelardo De La Espriella de aumentar el subsidio para los adultos mayores hasta los 400 mil pesos mensuales.

Presidente Abelardo De La Espriella anunció que aumentará subsidio para abuelitos a 400 mil pesos mensuales

A través de su cuenta de X, el mandatario aseguró que no se opone a esta propuesta, pero sostuvo que para llevarla a cabo se tendrían que quebrar varias reglas de ley.

“La mejor manera de lograr recursos para pasar de un programa de 8 billones de pesos anuales a uno de 15 billones, es obviamente conseguir 7 billones de pesos de ingresos de la nación adicionales cada año“, dijo.

Esto, de acuerdo con Petro, implicaría que se apruebe la reforma a las pensiones que tiene “engavetada” la Corte Constitucional.

En su publicación, el mandatario señaló que si se establece un sistema equilibrado e integrado de los flujos de cotización de los fondos privados con los flujos de pensionados pagos por el presupuesto nacional, se liberarían los 7 billones que hoy se giran del presupuesto a pagos de pensiones y, con ello, se puede cubrir lo que se necesita para alcanzar el bono de 400.000 pesos mensuales.

Gustavo Petro, presidente de la República. Foto: Presidencia

Con esto, según mencionó el jefe de Estado, se ayudaría a que automáticamente se saquen a varios adultos mayores de la pobreza y la pobreza extrema. "Sería un excelente comienzo del estado social de derecho en Colombia“, comentó.

“Garantizaría el derecho a la pensión consignado en la ley de reforma a las pensiones aún sin aplicación y se salvarían de la quiebra los fondos privados de pensiones“, añadió.

“Le daríamos la mano a tres millones de abuelos y abuelas, la mayoría abelardistas, que contemplarán en sus vidas cómo un acuerdo nacional les beneficia en su nivel de vida y dignidad de una generación que entregó su vida al trabajo sin pensión, una ignominia social convertida en ganancias mal habidas y sobreexplotación de las y los trabajadores de Colombia", agregó.

Petro advirtió que si no se acuerda pasar la reforma pensional en la Corte, solo quedaría la opción de aumentar impuestos y, por lo mismo, habría que analizar a quiénes se les cobraría los mismos.

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En ese sentido, señaló que desde su punto de vista esto tiene que ser a las “rentas de especulación poderosas”, por lo que habló de impuestos a dividendos que sirven para reactivar la inversión privada, renta presuntiva sobre grandes haciendas improductivas y sobre capitales en paraísos fiscales.

“Debe abrirse los fondos de financiación de los ferrocarriles con la valorización sobre tierras de hacendados, y la participación de los fondos de ahorro pensional privados”, apuntó.

“Pensar en financiar el bono pensional con impuestos sobre los pobres o sobre el endeudamiento sería un suicidio económico”, advirtió.

Por último, insistió que los “más conveniente y rápido” es pasar la reforma pensional, por lo que señaló la importancia de un acuerdo en el que participen varios sectores políticos y sociales y que termine en un “gana y gana en beneficio del pueblo trabajador”.

“Es una propuesta a dialogar con el nuevo gobierno si de verdad quiere gobernar”, concluyó el jefe de Estado.