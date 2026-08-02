“La tal desobediencia civil no es más que un eufemismo para intentar desestabilizar la democracia”: Abelardo De La Espriella

El presidente electo de Colombia, Abelardo De La Espriella, se dirigió al país en su último discurso antes de la posesión oficial en el cargo el próximo 7 de agosto en la ciudad de Cali, donde se realizará la transmisión de mando.

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De La Esperilla arrancó su intervención hablando de la decisión que tomó el actual presidente Gustavo Petro y el ahora excandidato presidencial Iván Cepeda de desconocer los resultados en las urnas y los acusó de estar preparando la desestabilización del país.

El mandatario electo fue enfático en sus palabras, a manifestar que es la primera vez que un presidente saliente, junto con el candidato perdedor y la bancada del Congreso, han optado por no reconocer el triunfo en las urnas.

“El detalle que les estoy relatando no es menor y el país entero debería estar muy ocupado en interpretar esta afrenta contra la decisión soberana del pueblo colombiano, porque no podemos normalizar que quienes participaron en democracia estén preparando la desestabilización del país”, dijo.

De La Espriella pidió llamar las cosas por su nombre y aseguró que “la tal desobediencia civil no es más que un eufemismo para intentar desestabilizar la democracia” y destacó que pondrá todo de su parte para impedirlo.

“Soy el presidente de todos los colombianos y haré respetar, con la fuerza de la Constitución y la ley, lo que los colombianos decidieron. El llamado a toda la patria es que no sigamos normalizando lo incorrecto, lo ilegal, lo torcido”, sentenció el mandatario electo.

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¿Qué viene en materia de seguridad?

El presidente electo aseguró que a partir del próximo 7 de agosto, cuando sea oficialmente el Presidente de la República, oficializará ante la cúpula militar y de policía la nueva estrategia de seguridad y orden público.

“Óiganlo bien, compatriotas. Vamos a recuperar la soberanía y a proteger a los ciudadanos de la delincuencia y el narcoterrorismo”, sentenció De La Espriella, quien se comprometió a enfrentar los fenómenos criminales que se fortalecieron “con la complicidad del gobierno que sale y del hoy presidente”.

Aseguró que desde que se conoció el resultado obtenido en las urnas, se puso a trabajar en compañía del ministro de Defensa designado, general Jorge Eduardo Mora, y de todo el equipo de expertos en la materia para construir la nueva estrategia de seguridad y orden púbico.

Abelardo De La Espriella anunció que el 7 de agosto revelará la estrategia de seguridad de su gobierno. Foto: Juan Carlos Sierra- SEMANA.

“En este mes y medio me di a la tarea de escoger, entrevistar y conocer uno a uno a los miembros del gabinete”, señaló el mandatario electo, al resaltar también el resultado de la conformación de su gabinete.

“Cada uno de los ministros fue escogido por mí con la independencia que me dieron ustedes en las urnas cuando me entregaron el triunfo. Es la mano de ustedes, la mano del pueblo, la que está decidiendo. Aquí no hay politiquería. Es la primera vez en la historia de Colombia que no hay ministros recomendados por los de siempre”, señaló.