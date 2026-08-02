Abelardo De La Espriella dijo por qué escogió a Cali para su posesión y confirma nuevos detalles de la ceremonia

El presidente electo, Abelardo De La Espriella dio más detalles de lo que será la posesión presidencial que tendrá lugar el próximo viernes, 7 de agosto, en la ciudad de Cali, Valle del Cauca, donde asistirán mandatarios, jefes de Estado y delegaciones de todas partes del mundo.

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“Por primera vez en nuestra historia republicana, un presidente de la República tomará posesión de su cargo fuera de Bogotá, ese hecho histórico ocurrirá en Santiago de Cali y representa el primer paso de una política de descentralización que llevará al estado a las regiones”, dijo De La Espriella.

El presidente electo aseguró que desde Cali empezará a retomar la soberanía “que Petro entregó a los narcoterroristas en vastas zonas de todo el país, el suroccidente así como el Catatumbo van a ser, por fin, recuperados”, dijo.

La posesión presidencial será 50 % más económica que la de Gustavo Petro en el año 2022, asegura el presidente electo, Abelardo De La Espriella. “Si por mí fuera, tampoco me gastaría esa plata. Pero son contratos que hace el gobierno saliente. No yo, yo no he llegado al gobierno,… pic.twitter.com/2HpkioRxOa — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) August 3, 2026

De La Espriella señaló que no tomó la decisión de que la posesión se llevara a cabo en Cali “solo por simbolismo” y lo hizo más bien como un homenaje a las regiones que “han caído en manos de la delincuencia”.

También lo hizo porque cree firmemente que “las grandes decisiones del país deben traducirse en oportunidades para las ciudades y para su gente”.

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De la Espriella aseguró que los resultados ya comienzan a verse después de tomar la decisión, y que se proyecta la llegada de aproximadamente 6.000 visitantes nacionales e internacionales, entre esos visitantes estarán: “jefes de Estado, delegaciones diplomáticas, autoridades, empresarios de todo el mundo, medios de comunicación e invitados especiales”.

El presidente electo defendió que cerca del 85 % de ellos va a dormir en Cali y “muchas delegaciones van a permanecer en la ciudad desde cinco días antes de la ceremonia, precisamente, para adelantar labores de logística y coordinación”.

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De La Espriella aseguró que habrá más huéspedes en los hoteles, más clientes en los restaurantes y almacenes y “más usuarios del transporte”, algo que generará más ingresos para las familias caleñas.

“La ocupación hotelera, que normalmente, se ubica alrededor del 43%, va a alcanzar un nivel de entre el 78 y el 83%, incluso superando el 85% durante los días de mayor afluencia”, dijo el presidente electo asegurando que la actividad turística generará hasta 6.000 millones de pesos.

El presidente entrante dijo que el sector gastronómico “proyecta ingresos cercanos a los 2.000 millones de pesos reflejando el beneficio de esta decisión para emprendedores y trabajadores del Valle del Cauca”.

Presidente Abelardo De La Espriella. Foto: Juan Carlos Sierra

Finalmente, Abelardo De La Espriella anuncio que esta será una ceremonia de posesión más austera y que será hasta 50% más económica que la posesión del presidente Gustavo Petro.