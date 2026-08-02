La Defensoría del Pueblo llamó la atención de las autoridades nacionales y departamentales de Antioquia, ante la ola de violencia que se viene presentando en el municipio de Briceño por cuenta de los grupos criminales.

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De acuerdo con la entidad, en esta región del país se vienen presentando fuertes enfrentamientos entre estructuras ilegales con el uso de drones cargados con explosivos, lo que ha generado el desplazamientos de la población civil ante el temor de quedar en medio de estos artefactos.

La Defensoría del Pueblo informó que las comunidades han empezado a moverse de las veredas El Roblal y Travesías, por el miedo a las confrontaciones entre los grupos armados al margen de la ley.

También aseguró que existe un alto riesgo de un posible confinamiento para otras comunidades rurales del municipio, quienes por las confrontaciones prefieren quedarse en sus casas.

De acuerdo con las cifras, hasta el momentos 34 familias, integradas por 78 personas, se han desplazado hacia la cabecera municipal. Se trata de 24 familias procedentes de El Roblal y 10 provenientes de Travesías.

La Defensoría del Pueblo recordó que en el municipio de Briceño está vigente la alerta temprana de inminencia 019 de 2025, en la que se advirtieron riesgos derivados de la confrontación entre grupos armados ilegales.

Entre estos se encuentran las disidencias Frente 36 del Bloque Magdalena Medio del Estado Mayor de los Bloques y el Frente (EMBF) de la línea de alias Calarcá y las autodenominadas ‘Guerrillas Campesinas Los Cabuyos’; así como la exacerbación de las confrontaciones entre el Frente 36 y el autodenominado EGC o Clan del Golfo.

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Ante este panorama, la entidad hizo un llamado a los actores armados involucrados en estas confrontaciones, para que respeten las normas del derecho internacional humanitario.

Les pidió “abstenerse de realizar acciones que pongan en riesgo a la población civil, sus bienes y la infraestructura indispensable para su supervivencia", señaló la Defensoría del Pueblo.

También hizo un llamado a las autoridades departamentales y nacionales, para que fortalezcan las acciones de protección, prevención y asistencia humanitaria, y mantengan un monitoreo permanente de la situación.

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“Continuaremos haciendo seguimiento a la evolución de estos hechos y acompañando a las comunidades afectadas, en cumplimiento de nuestro mandato de promoción, protección y defensa de los derechos humanos”, resaltó la entidad este domingo.