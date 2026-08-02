Alerta naranja en volcán Puracé: se han registrado seis emisiones de ceniza en las últimas 24 horas

El Servicio Geológico Colombiano presentó un nuevo balance del seguimiento de la actividad del volcán Puracé, tras el cambio a alerta naranja emitida por las autoridades este sábado, por el comportamiento reciente.

Volcán Puracé, en alerta naranja: autoridades advierten cambios importantes en su actividad

La entidad informó que los cambios observados en el volcán corresponden a una alteración importante en el comportamiento del sistema volcánico y advirtió que podrían presentarse emisiones repentinas de ceniza y gases.

Precisamente, en el más reciente informe del SGC se reporta el registro de actividad sísmica, la cual se ubicado bajo el cráter del volcán Puracé, con profundidades menores a un kilómetro, asociadas a la movilización y salida de gases hacia la superficie.

La entidad resaltó que continúan en ascenso los valores de flujos de dióxido de azufre a la atmósfera y las concentraciones de dióxido de carbono en suelo, al igual que la salida de gases y ceniza.

De acuerdo con el reporte, en las últimas 24 horas, tras aumentar el nivel de alerta a naranja, se han presentado seis emisiones de ceniza, la cual ha registrado una altura máxima aproximada de un kilómetro.

Esta ceniza se dispersó hacia el occidente y noroccidente del volcán, de acuerdo con la dirección de los vientos, afectando el sector norte de la ciudad de Popayán y las veredas Cristales, Pisanrabó, Tabío e Hispala, del municipio de Puracé.

El Servicio Geológico confirmó que mientras se mantiene la alerta Naranja, es posible que se presenten variaciones temporales en los niveles de actividad del volcán, es decir, que en algunos momentos puede disminuir con respecto a días o semanas anteriores, pero esto no implica necesariamente que el volcán haya retornado a un nivel de actividad estable.

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“Para realizar el cambio al estado de alerta Amarilla se requiere de un tiempo prudencial, en el que se evalúan todos los parámetros monitoreados y se determinan tendencias que puedan indicar una estabilidad confiable”, indicó la entidad.

Por eso, se recomendó a la ciudadanía no acercarse a la zona de los cráteres de los volcanes Puracé, Piocollo y Curiquinga, ya que, podrían ocurrir emisiones de ceniza o de gases que representan un gran riesgo.

“Desde el SGC recomendamos seguir atentamente la evolución de este proceso a través de los boletines diarios y demás información publicada por nuestros canales oficiales”, señaló.

Al subir el nivel de alerta a naranja, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) activó la Sala de Crisis Nacional para articular acciones con autoridades territoriales y organismos nacionales.

“Esta declaratoria de alerta naranja implica que estemos todos los organismos y las entidades del nivel local, departamental y nacional en estado de alerta, y que estemos brindando información oportuna a las comunidades para estar pendientes de los cambios”, aseguró el director de la UNGRD, Javier Pava.

Desde este espacio se realizará seguimiento permanente a la evolución de la actividad volcánica, se revisarán capacidades institucionales y se acompañarán las acciones de preparación en el territorio.