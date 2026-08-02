La representante a la Cámara Ana Erazo denunció este domingo, 2 de agosto, un atentado contra el diputado del Valle del Cauca, Yesid Sandoval, ocurrido en la antigua vía que comunica a Yumbo con Dapa, y pidió a las autoridades esclarecer lo sucedido y reforzar las medidas de protección para los dirigentes políticos del Pacto Histórico.

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A través de su cuenta de X, la congresista informó que el ataque estuvo dirigido contra el dirigente político y aseguró que, tras comunicarse con él, confirmó que se encuentra en buen estado de salud.

“Acaban de atentar contra la vida del diputado Yesid Sandoval en la antigua vía entre Yumbo y Dapa. Exijo a la gobernadora Dilian Francisca Toro y a la Policía Nacional que se esclarezcan los hechos y a la Unidad Nacional de Protección que se le otorgue la seguridad para el cuidado de la vida a nuestros líderes políticos del Pacto Histórico”, escribió Erazo.

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Atentado Yesid Sandoval Foto: Ana Erazo

La representante también señaló que habló directamente con Sandoval después del hecho. “Gracias a Dios el diputado está bien, acabo de conversar con él”, agregó en la publicación.

De acuerdo con la información conocida hasta el momento, el ataque se presentó mientras el diputado se movilizaba por la antigua carretera entre Yumbo y Dapa. Aunque el vehículo en el que se desplazaba habría sido impactado, el dirigente resultó ileso.

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Dilian Francisca Toro, Gobernadora del Valle Foto: El País / Álvaro Pío

Hasta el momento, las autoridades no han entregado un pronunciamiento oficial sobre las circunstancias del atentado ni sobre los responsables del hecho. Se espera que en las próximas horas se conozcan avances de la investigación y las medidas que serán adoptadas para garantizar la seguridad del diputado.

El presidente electo, Abelardo De La Espriella, dio instrucciones claras este domingo para fortalecer la seguridad en el departamento del Valle del Cauca.

Barranquilla sería protagonista de la primera iniciativa del nuevo gobierno. Foto: @DELAESPRIELLASTYLE

“He dado instrucciones precisas al señor ministro de Defensa designado, general Mora, para que el fortalecimiento del Batallón de Alta Montaña en Jamundí, Valle del Cauca, sea considerado una prioridad desde el primer día de mi gobierno”, anunció el mandatario electo.

Con este batallón se busca asegurar la zona, evitar el abandono del suroccidente colombiano e impedir que los violentos sigan imponiendo el miedo en esa región del país. “Los colombianos volverán a sentir que el Estado está presente para protegernos”, señaló De La Espriella.