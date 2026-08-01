Placas falsas, rampas para lanzar artefactos y hasta 20 kilos de explosivos, los detalles del macabro atentado en Cúcuta que dejó 14 heridos

En cabeza del comandante de las Fuerzas Militares, el general Hugo López Barreto, se realizó este sábado un consejo extraordinario de seguridad en Cúcuta, como respuesta al cruento atentado de la madrugada, que dejó 11 policías y tres civiles heridos.

“Mientras los cucuteños celebraban sus festividades, en un ambiente de unión, la respuesta criminal del ELN fue sembrar el miedo mediante actos de terrorismo que atentan contra la vida, la tranquilidad y la convivencia de los colombianos”, dijo el oficial.

“Estos hechos merecen el rechazo nacional, y nos obliga a reafirmar nuestro compromiso con la seguridad de los colombianos y con el pueblo cucuteño”, añadió.

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Parte de ese compromiso, advirtió, se puede percibir en las medidas anunciadas para blindar a la ciudad.

El general López dijo que va a fortalecer un plan candado para evitar cualquier hecho de criminalidad, también que desarrollará un plan integral de seguridad y vigilancia en apoyo con la Policía, activará un puesto de mando unificado departamental, donde se analizará diariamente la información de inteligencia y la suministrada por la población civil, se intensificará el desarrollo de operaciones militares con énfasis en Cúcuta, y la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC) apoyará con capacidades diferenciales para detectar las amenazas.

También dijo que reforzará con siete pelotones adicionales, 250 soldados, drones, inteligencia, con el fin de neutralizar acciones criminales.

En ese mismo consejo de seguridad estuvo el director de la Policía, general William Rincón, quien se encargó de brindar detalles del escabroso atentado.

“A las 3:20 de la madrugada se presentó un atentado al comando de la policía, ubicaron un vehículo tipo camión con explosivos, lanzándolos a las instalaciones policiales”, detalló el oficial.

Así quedaron las zonas afectadas tras las explosiones que se presentaron en Cúcuta. Foto: Tomado de redes X: @laopinion_col

Según describió, el camión, tipo NPR, fue abandonado a escasos metros de la unidad médica de la policía, por lo que denunció una violación al Derecho Internacional Humanitario. “Violan la protección especial de la unidad médica”, dijo.

El camión, señaló Rincón, había sido acondicionado con placas falsas, con una rampa desde la cual se lanzaron diferentes bombas, de entre 15 y 20 kilos de explosivo amonal.

“Este vehículo estaba acondicionado con un sistema de activación electrónica, por radiofrecuencia, un sistema mecánico, sobre rieles, para descubrir la carpa y lanzar los explosivos”, indicó.

Los criminales, explicó, camuflaron productos de mercado como zanahoria y papa para tratar de pasar desapercibidos y dejaron una última carga explosiva para desaparecer los elementos probatorios.

Por su parte, el alcalde de Cúcuta, Jorge Acevedo, anunció medidas para garantizar la seguridad en esa ciudad, entre ellas, el día sin carro el 7 de agosto, por la posesión del presidente Abelardo De La Espriella.

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“Un mensaje de solidaridad con nuestra Policía Nacional, un mensaje a esa gente que se entrega, que entrega el alma por nuestra seguridad”, manifestó.

El mandatario anunció la restricción al parrillero hombre en moto desde este sábado hasta las 6 a.m. de este domingo 2 de agosto, con el fin de garantizar el concierto de ferias de esta noche; además el transporte de carga pesada, volquetas, buses, camiones que circulen alrededor del estadio, quienes no podrán moverse en la ciudad.

“Adicionalmente, para el 7 de agosto se va a restringir el parrillero desde las 6 p.m. del 6 de agosto hasta las 6 a.m. del 8, se va restringir el transporte de carros pesados en este mismo horario y se va a declarar día sin carro el 7 de agosto en Cúcuta; , lo hacemos para garantizar la tranquilidad del pueblo cucuteño”, indicó el Alcalde.

Finalmente, el gobernador de Norte de Santander, William Villamizar Laguado, apoyó las medidas.