MinDefensa ofrece millonaria recompensa por responsables de atentado terrorista en Cúcuta

El Ministerio de Defensa ofreció una recompensa de hasta 200 millones de pesos por información que permita ubicar y capturar a los responsables del atentado terrorista contra el comando de la Policía en el Norte de Santander (Cúcuta), que dejó a 12 uniformados y tres civiles heridos.

Pedro Sánchez, ministro de Defensa, indicó a través de su cuenta en X que los responsables de esos hechos, ocurridos en horas de la madrugada de este sábado 1.° de agosto, son miembros del ELN.

Terror en Cúcuta: imágenes del ataque con explosivos contra el comando de Policía de Norte de Santander

“Condenamos con absoluta firmeza los atentados terroristas perpetrados en Cúcuta. Los responsables son los narcoterroristas del ELN, organización criminal responsable de homicidios, desplazamientos forzados, reclutamiento de menores, narcotráfico, minería ilegal y múltiples violaciones al Derecho Internacional Humanitario. No representan ninguna causa social; representan el terror y el crimen. A quienes pretenden sembrar miedo, afectar a la población y desafiar al Estado, encontrarán siempre una respuesta contundente, legítima y dentro de la ley”, indicó Sánchez.

El jefe de esa cartera también afirmó que ya fueron desplegadas todas las capacidades de la Fuerza Pública para proteger a los ciudadanos de Cúcuta luego de ese hecho de terrorismo.

“Hemos dispuesto el fortalecimiento y despliegue inmediato de las capacidades de nuestra Fuerza Pública para proteger a los ciudadanos, esclarecer estos hechos y perseguir hasta capturar a todos los responsables. Cúcuta no está sola. El Estado está con ustedes y no permitiremos que el terrorismo imponga su voluntad sobre los colombianos. A los terroristas los vamos a encontrar, los vamos a capturar y responderán ante la justicia. El Estado somos todos… y los buenos somos más”, agregó el ministro de Defensa.

EL TERRORISMO NO DOBLEGARÁ JAMÁS A COLOMBIA



Condenamos con absoluta firmeza los atentados terroristas perpetrados en Cúcuta. Los responsables son los narcoterroristas del ELN, organización criminal responsable de homicidios, desplazamientos forzados, reclutamiento de menores,… https://t.co/WoU968cHHB pic.twitter.com/VteuOjrKmO — Pedro Arnulfo Sanchez S. Orgullosamente Colombiano (@PedroSanchezCol) August 1, 2026

El presidente electo, Abelardo De La Espriella, también condenó lo ocurrido en Cúcuta.

“Condeno con absoluta firmeza el cobarde atentado terrorista perpetrado en Cúcuta contra nuestra Policía Nacional. Mi solidaridad con los uniformados heridos, sus familias y con todos los ciudadanos que hoy viven momentos de angustia. El terrorismo no intimidará a Colombia ni doblegará la voluntad de los colombianos de vivir en paz y con seguridad. Los responsables deberán ser identificados, capturados y llevados ante la justicia con todo el peso de la ley. A nuestros héroes de la Fuerza Pública: no están solos. Colombia y el tigre los respalda”, manifestó en X De La Espriella, quien asumirá la Presidencia de la República el próximo 7 de agosto.