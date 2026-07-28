Este es el millonario contrato que firmó el general William Rincón para asesorar al comisionado de paz Otty Patiño

El reintegro del general William Rincón a la policía como director generó gran sorpresa en octubre de 2025. El general Rincón, que había sido retirado por el gobierno Petro, fue reingresado por el mismo gobierno para reemplazar al general Carlos Triana, entonces director de la institución.

Valor del contrato del general William Rincón con el alto comisionado de paz Otty Patiño. Foto: Suministrado a SEMANA.

El nombramiento del general generó gran impacto en la institución, pues su nombre no estaba en el radar de los oficiales activos de la época.

Lo que se desconocía hasta el momento es que el general Rincón, mientras estuvo retirado de la institución, fue asesor del comisionado de paz Otty Patiño, según documentos conocidos por SEMANA.

De acuerdo con el contrato FP-072 del 2025, el general (r) Rincón tenía la misión de brindar, entre otras, análisis de seguridad urbana para la Consejería de Paz a la cabeza de Patiño.

“Apoyar el diagnóstico, análisis y recomendaciones de seguridad urbana y desescalamiento de las violencias en los territorios seleccionados, de acuerdo a las indicaciones del Consejero Comisionado de Paz y del supervisor del contrato”, señala el contrato.

Contrato firmado por el general William Rincón con el Alto Comisionado para la Paz. Foto: Suministrado a SEMANA.

El inicio del contrato, según los documentos, estaba para el 4 de junio de 2025, con fecha de terminación del 20 de octubre de 2025; en medio de la ejecución del contrato fue que se dio la noticia del reintegro del general Rincón en el cargo de director de la Policía.

Es de recordar que el último cargo que ocupó el general Rincón en la institución fue el de inspector; sin embargo, su salida se dio en medio del lamentable caso de su hijo, quien fue asesinado en confusos hechos porque supuestamente estaba acosando a una menor de edad. Sin embargo, la investigación ha demostrado que todo haría parte de un entrampamiento del que fue víctima el hijo del general por parte de una red de extorsionistas.

Contrato del general William Rincón con la oficina de Otty Patiño, alto comisionado de paz. Foto: Suministrado a SEMANA.

El caso del general Rincón pone sobre la mesa el debate sobre la incidencia del Alto Comisionado de Paz en el nombramiento de oficiales en la Fuerza Pública.