Judicatura pone en “consideración de la ciudadanía” el acuerdo que busca reglamentar las audiencias de control de garantías

Una de las principales propuestas del Ministerio de Justicia en el entrante Gobierno de Abelardo De La Espriella es eliminar la audiencia de imputación de cargos en los procesos penales. Esto con el fin de agilizar la administración de justicia.

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La propuesta ha recibido voces a favor, mayoritariamente, y uno que otro cuestionamiento u observación por parte de la academia.

A esto se le suma la sentencia emitida recientemente por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, que advirtió la “existencia de procedimientos diferentes” entre los distritos judiciales para la respectiva radicación, el reparto, la programación y la reprogramación de las audiencias iniciales.

SEMANA conoció en primicia el auto por medio del cual el Consejo Superior de la Judicatura pone “a consideración de la ciudadanía y los actores del sistema penal” el mencionado proyecto de Acuerdo para reglamentar las audiencias de control de garantías.

Iván Cancino, ministro de Justicia designado. Foto: Suministrada API

“El proyecto de Acuerdo propone reglas nacionales que permitan brindar mayor uniformidad, transparencia y eficacia en la gestión de estas actuaciones judiciales, respetando en todo momento la autonomía e independencia de las y los jueces y sin modificar las competencias ni los términos procesales previstos en la ley”, señala la Judicatura.

Por esto, realizó una convocatoria para que abogados, representantes de la comunidad académica, corporaciones y agremiaciones, estudiantes de Derecho, organizaciones sindicales, organismos de control y ciudadanía en general participen en el ejercicio de consulta pública.

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Así como organizaciones sindicales, auxiliares de la justicia, organizaciones de la sociedad civil, entidades de las otras ramas del poder público (Legislativo y Ejecutivo) y servidores judiciales.

El Consejo Superior de la Judicatura abrió un minisitio en la página de la Rama Judicial para que se envíen los diferentes conceptos de los sectores mencionados anteriormente.

Los respectivos conceptos se recibirán hasta el próximo miércoles 29 de julio.

Para esto, podrán presentar los documentos en el enlace https://www.ramajudicial.gov.co/web/consulta-ciudadanaparticipa/inicio