En uno de los momentos más complejos para la Rama Judicial en Colombia, en parte por la gran polarización que existe, el desconocimiento de la separación constitucional de los poderes públicos y los constantes ataques a las decisiones judiciales, los presidentes de las altas cortes emitieron un fuerte mensaje.

En medio de la Primera Cumbre Internacional de Instituciones Autónomas y de Control, el presidente del Consejo de Estado, Alberto Montaña Plata, puso de presente el complejo panorama que se está presentando frente a la emisión de decisiones por parte de jueces y magistrados.

Por esto, el magistrado hizo un “recorderis permanente” frente a un hecho que no se puede perder de vista en estos momentos, en los que pareciera que se desconoce cada vez más la separación de poderes que está protegida por la Constitución Política.

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“Mientras que el poder Legislativo y el poder Ejecutivo en un modelo como el colombiano y en un contexto democrático adquieren una legitimidad en la medida en que representan a ese electorado, el poder Judicial tiene una legitimidad en la medida en que logre hacer cumplir la Constitución y la ley. Esa es nuestra legitimidad”, precisó.

Para el presidente del máximo tribunal de lo contencioso administrativo, las decisiones de la Rama Judicial solamente tienen un compromiso con el cumplimiento y respeto de la Carta Política y la legislación.

“La legitimidad nuestra es acertar con la Constitución y con la ley, no con la defensa pública que hagamos de nuestras decisiones. En modelo polarizado, lo más importante es tener una conciencia constitucional, de que hay unas herramientas, unos instrumentos. Es muy importante recordar que las decisiones judiciales adquieren legitimidad con la Constitución y no a partir de otras consideraciones”.

El respeto a las decisiones judiciales

En medio de su intervención en la Cumbre, el presidente del Consejo de Estado señaló que, como bien se ha dicho, las decisiones judiciales pueden ser comentadas, cuestionadas o debatidas en diferentes escenarios, pero hay algo que no se puede olvidar: todos los fallos deben ser acatados.

“El presidente tiene el deber de acatar las decisiones judiciales”, recordó Alberto Montaña Plata, presidente del Consejo de Estado. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/vloPtJRxQ1 — Revista Semana (@RevistaSemana) June 9, 2026

“Hay un derecho a la libertad de expresión y el derecho a libertad de expresión comprende disentir de consideraciones jurídicas y de decisiones, dentro de ellas las decisiones judiciales. Y ese es un derecho que no podemos dejar de lado y que es un derecho existente y que tiene que garantizarse”, recordó.

En este punto, reseñó que este respeto por las decisiones judiciales viene de todas las cabezas de los poderes públicos y se debe extender por los ciudadanos.

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“Sin embargo, en el caso concreto del Ejecutivo, porque usted genera un contexto de un gobierno presidencialista —en referencia a la pregunta del moderador del panel, el expresidente de la Corte Constitucional, Humberto Sierra Porto—, ahí hay un aspecto que es bien importante: constitucionalmente, el Presidente de la República y el Gobierno no tienen el deber de estar de acuerdo con las decisiones, pero sí tienen el deber de acatarlas”, respondió.

“Y en esa medida, las decisiones judiciales que nosotros… lo que debemos no solamente es producirlas, sino tratar de explicarle a la comunidad de qué se trata, y creo que ahí puede haber un déficit también de democracia y que dé lugar a una reconsideración del Poder Judicial. Nosotros no solamente tenemos que tomar la decisión, sino que tenemos que hacer pedagogía de la decisión hasta cuando la decisión lo permita, porque eso no se trata de controvertirlo, pero también en el otro lado debe haber conciencia de que una cosa es criticar, una cosa es tener desacuerdos y otra cosa es desafiar la institucionalidad cuando quiera que se presenta una decisión cuya legitimidad, insisto, solamente se funda en el respeto de la Constitución y la ley”, enfatizó el magistrado.