Presidente Petro pidió demandar por prevaricato a magistrado del Consejo de Estado

Una vez se conoció la decisión del Consejo de Estado, de suspender en su totalidad el decreto reglamentario sobre traslado de recursos de los fondos privados a Colpensiones, el presidente Gustavo Petro pidió que se iniciara el trámite para demandar al magistrado del Consejo de Estado que, a su juicio, “emitió una decisión a favor de los intereses de los banqueros y en contra de los trabajadores”.

Se refería al auto a través del cual se suspende de manera provisional el contenido del decreto reglamentario relacionado con la ventana de oportunidades, que quedó abierta pese a que la reforma pensional fue suspendida en la Corte Constitucional.

Atención: suspenden totalidad del decreto que obligaba a las AFP a trasladar $25 billones a Colpensiones

Hay que recordar que, inicialmente, el Consejo de Estado había decidido que, de las dos partes de los recursos pensionales, estimados en 25 billones de pesos, correspondientes a la plata de los trasladados de recursos desde los fondos privados hacia Colpensiones, se suspendía solo la que correspondía a los afiliados sin haber llegado aún a hacer efectivo su derecho a la pensión, por no tener todavía los requisitos necesarios.

Por otro lado, la parte necesaria para el pago de las mesadas estaba en revisión, y ahora el Alto Tribunal la añade a su decisión anterior. Esto significa que todo lo del decreto de traslados queda suspendido de forma provisional.

Presidente Gustavo Petro, sobre el auto del Consejo de Estado. Foto: Montaje El País

Por prevaricato

En respuesta a ello, el presidente Gustavo Petro, con el contenido de la reforma pensional en mano, en lo que se refiere al traslado de recursos por ventana de oportunidad, dijo que pedirá una acción jurídica por prevaricato.

Según la ley, el prevaricato es un delito que atañe a un servidor público, ya sea de la rama judicial o de la Ejecutiva. Se incurre en él cuando se dicta una medida, como habría hecho en este caso el magistrado Juan Enrique Bedoya Escobar.

El acto cuestionable se genera cuando la decisión tomada genera dudas sobre la legalidad o la injusticia que hay en ella, y a sabiendas de que va en contra de la ley.

Traslados pensionales de AFP a Colpensiones, por ventana de oportunidades de la reforma pensional, sigue generando polémica Foto: Foto 1: Andrés Velasco, presidente de Asofondos-Semana. Foto 2: ilustración ahorro pensional

Es lo que estima el mandatario de los colombianos, por lo que pide proceder legalmente contra el magistrado del Consejo de Estado.

El Auto

En el auto emitido, el Consejo de Estado ordena “Decretar la suspensión provisional del Decreto 415 del 20 de abril de 2026, salvo aquellos apartes que ya fueron objeto de suspensión en el auto del 28 de abril de 2026, por las razones indicadas en la parte motiva de esta providencia”.