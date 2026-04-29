Traslado a Colpensiones causa conmoción entre pilotos, tras haber tenido otro modelo durante décadas

Como ilegal fue catalogada la orden que, según algunos de los sindicatos a los que pertenecen los pilotos y personal de la aviación civil, fue impartida desde la Superintendencia Financiera, a través de “un funcionario de segundo nivel” de la entidad, según denunciaron.

Se trata del traslado de ahorros para pensiones de 347 pilotos activos, hacia Colpensiones, entidad que maneja el régimen público de aseguramiento para la vejez, mientras que los aviadores civiles afirman que han tenido otro modelo durante décadas.

De hecho, el capitán Jorge Medina, presidente de la junta directiva de la Caja de Auxilios y Prestaciones de los pilotos de la aviación civil (CAXDAC), dijo que por décadas han manejado el aseguramiento, con un esquema como el de prima media, pero con autofinanciación propia, y ahora, quedarían en la incertidumbre jurídica.

Las pensiones en el aire

“Hay empresas que ya no existen y deben recursos que, con un traslado a Colpensiones podrían salir favorecidas, con deudas perdonadas, causando un posible detrimento patrimonial, pues los dineros en la entidad pública terminarían saliendo del bolsillo de los colombianos a través de los impuestos”, manifestó Medina.

Ante las circunstancias que divulgaron, los trabajadores del transporte aéreo pidieron la intervención del Presidente de la República, y de dos de las entidades que hacen parte del poder judicial: la Corte Constitucional, a partir de una tutela, argumentando que se estaría pasando por encima de los derechos de los pilotos a escoger libremente el fondo en el que quieren que estén sus recursos para la vejez.

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También acudieron al Consejo de Estado, en la medida en que consideran que se trata de una violación masiva de derechos, por lo que piden la suspensión provisional del acto administrativo emitido, mientras se hace el estudio de fondo del caso denunciado.

Diana Martínez, presidenta (e) de Acdac-Asociación Colombiana de Aviadores Civiles Foto: Acdac / cortesía

“Una expropiación pensional”

Diana Martínez, presidenta (e) de ACDAC, expresó que se habrían presentado lo que mencionaron como “maniobras irregulares al interior de la Superintendencia Financiera de Colombia, donde un funcionario habría expedido sin fundamento legal una orden administrativa que, en la práctica, implicaría una expropiación pensional”.

De acuerdo con las denuncias, la medida destapada estaría ordenando "el traslado forzado de pilotos y de los recursos que respaldan su historial pensional" hacia Colpensiones, sin una ley que regule el proceso ni garantías claras para proteger sus derechos.

El capitán Medina, dijo que se trata de una situación muy delicada, no solo porque se pone en riesgo la existencia de la caja de prestaciones de los pilotos, que hasta ahora ha funcionado y de manera sostenibles, sino por los impactos. “Las pensiones sustitutivas quedan en vilo. Ya tenemos 5 viudas de pensionados a las que no les podemos pagar las mesadas”, advirtió Medina.

Agregó que, por esas circunstancias, ya han denunciado penalmente al funcionario que, según ellos, “ha tomado una decisión que es ilegal y amenaza nuestros derechos, los derechos de los pilotos, de los trabajadores del sector aeronáutico en Colombia”.

Jorge Medina, presidente de la junta directiva de Caxdac Foto: Caxdac / Cortesía

La Caja de previsión de los pilotos era vigilada por SuperFinanciera

Según dijeron en su pronunciamiento, los pilotos cuestionan que por décadas la caja que administra sus pensiones fue vigilada y autorizada por la Superintendencia Financiera.

No obstante, ahora estarían cambiando las reglas de juego y desconociendo la legalidad que se ha aplicado durante años, lo que, a su juicio, “favorece, en la práctica, a las empresas que hoy tienen deudas cercanas a los 150.000 millones de pesos con las pensiones de los pilotos”.