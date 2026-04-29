El CARF le habló al oído al Congreso de la República sobre el estado de la crisis fiscal

La fragilidad sigue nublando las posibilidades de un cambio de rumbo para Colombia.

El Comité Autónomo de la Regla Fiscal-Carf detalló cada una de las amenazas que tiene la economía en el país, debido a la persistente crisis fiscal, que será uno de los mayores desafíos para el nuevo gobierno.

Se requieren ajustes estructurales suficientes y creíbles, enfatizó el Carf, en el informe que presentó al Congreso de la República, en el que le habló al oído, con un mensaje a gritos, pues es indispensable que esta nación mejore el rumbo.

¿De cuánto será el crecimiento?

No obstante, los retos son enormes porque, ni las condiciones internas ni las externas son apropiadas. Por el lado local, el Carf estima que el crecimiento tendencial promediará 2,6 % en el periodo 2026-2037. Esa cifra, si bien está entre las mayores si se compara con los pares de Colombia, se mantiene muy lejos del potencial de la economía.

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La apuesta sería buena, de no ser por “el elevado y persistente déficit fiscal observado desde la pandemia, lo que ocurre en un contexto de alto endeudamiento y crecientes costos de financiamiento".

Crecimiento económico a punta de consumo, pero con poca inversión, no es buena señal para el mediano plazo. Foto: Getty Images

En cuanto a los tres frentes en los que hay mayores desafíos está el limitado crecimiento de los ingresos tributarios en las últimas décadas, a pesar de la alta frecuencia con la que se aprueban reformas tributarias en el país, dijo el Carf. Muchos expertos se suman a la idea de que no habrá plata que alcance si no se endereza el sistema tributario, caracterizado por alta evasión y recarga sobre los que habitualmente aportan para la bolsa pública.

El otro frente que menciona el Carf es el desbordado incremento del gasto público. A juicio de ese organismo, aunque Colombia presenta una inflexibilidad para mover los rubros hacia gastos distintos a los obligados, el comparativo con otros países de América Latina da cuenta que esta nación es la campeona.

En tercer lugar, el Carf pone en el visor que la sistemática sobrestimación de ingresos tributarios en los dos años, ha hecho mella en país y ha ayudado a la agudización de la crisis fiscal.

Ingresos tributarios han sido estimados de distinta manera por la Carf y el Ministerio de Hacienda. Foto: Informe Fundación I+D

La preocupación que expone el Carf ante el Congreso es que habían dado concepto negativo al uso de la llamada cláusula de escape, para pasarse por encima de la regla fiscal que impone un límite al déficit, se utilizó esa figura, lo que seguramente hará que ahora, Colombia no retome la regla fiscal en mucho tiempo.

El Carf le habló al oído al Congreso y le manifestó una a una todas las circunstancias que han estado confirmándose. La deuda neta en 2025, por ejemplo, fue inferior a la estimada por el Gobierno (58,5 % frente a 61,3 % según el MFMP), pero es producto principalmente de la apreciación del peso colombiano.

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Para el Carf, el déficit primario en 2026, que es el que retrata con más nitidez la manera en que se está manejando la disciplina fiscal, será 3,7 % del PIB.

“El incumplimiento de la meta fiscal oficial de 2025, y posiblemente de 2026, dificulta el retorno a la Regla Fiscal y a una senda compatible con la estabilización de las finanzas públicas”, dice el informe presentado al Legislativo.

Coincidencias del gobierno con el Carf

En lo positivo, se resalta que, por primera vez en tres años, la meta de ingresos luce posible. “La proyección del Carf coincide a grandes rasgos con la del Gobierno”, manifiestan.

Pero al equipo de expertos le preocupa la manera en la que se hará un menor gasto, de manera que se pueda corregir el error del pasado. “La herramienta adecuada para asegurar un menor gasto es un decreto de recorte presupuestal con impacto fiscal”. Y el gobierno lo que ha propuesto es un aplazamiento, lo que se haría también a través de un decreto el cual, además, tampoco se ha expedido.