Riesgos

Recaudo en rojo y gasto sin freno: la mayor amenaza económica del país

Colombia completa tres años con recaudo por debajo de la meta. Analistas advierten sobre los peligros de no hacer un ajuste y de mantener la regla fiscal en suspenso.

Redacción Economía
31 de enero de 2026, 4:00 a. m.
Los ojos de los analistas estarán puestos en el plan financiero que deberá presentar el Ministerio de Hacienda a principios de febrero.
Colombia completó tres años con un recaudo fiscal por debajo de la meta y eso tiene prendidas las alarmas, pues implica que los recursos que ingresan para el sostenimiento de las finanzas públicas son insuficientes y, por ende, es necesario aumentar el endeudamiento.

La otra opción sería apretarse el cinturón y gastar menos, pero esa no parece ser la intención del actual Gobierno y, por eso, los expertos consideran que hoy el principal riesgo para la economía nacional está en que ese descuadre entre ingresos y gastos públicos siga empeorando y lleve a una situación insostenible.

CARF hace dura advertencia: alza del salario mínimo para 2026 presionaría el déficit fiscal y la deuda pública

El año pasado al fisco entraron 296 billones de pesos por impuestos, lo que equivale al 16,3 por ciento del PIB y a un incremento de 10,9 por ciento anual, que estaría bien de no ser porque las cuentas fiscales contemplaban un aumento del 14,8 por ciento. “En consecuencia, el recaudo registró un descalce de 9,5 billones de pesos, equivalente a 0,5 por ciento del PIB. Por lo tanto, confirmamos nuestro pronóstico de un déficit del 6,6 por ciento del PIB para 2025, superior a la previsión oficial del 6,2 por ciento”, señala un informe de Itaú.

Como consecuencia, los ojos de los analistas estarán puestos en el plan financiero que deberá presentar el Ministerio de Hacienda a principios de febrero.

El año pasado al fisco entraron 296 billones de pesos por impuestos, lo que equivale al 16,3 por ciento del PIB y a un incremento de 10,9 por ciento anual, que estaría bien de no ser porque las cuentas fiscales contemplaban un aumento del 14,8 por ciento.
El gran interrogante sobre la situación fiscal del país también dependerá de los resultados presidenciales. Ante la reticencia del actual Gobierno a poner coto a la delicada situación de las finanzas públicas, se espera que un eventual cambio de rumbo político en la Casa de Nariño venga acompañado de mensajes claros sobre la necesidad de realizar un ajuste fiscal. No obstante, los expertos advierten que se trata de una tarea compleja que difícilmente podrá resolverse en un solo año.

¿Cuál será la principal amenaza para la economía colombiana al cierre de 2026?

1. Que el déficit fiscal y la deuda crezcan más de lo previsto en las proyecciones oficiales.

2. Que la inflación suba por encima del 7 por ciento.

3. Que aumente la incertidumbre política interna y afecte los activos colombianos.

4. Que se deteriore la relación con Estados Unidos y se le impongan sanciones a Colombia.

5. Que, tras las elecciones, vuelva el estallido social.

6. Que se agudice una guerra comercial global.

7. Que el precio del dólar se devuelva con fuerza.

8. Que se derrumbe el barril de petróleo Brent por debajo de 50 dólares.

9. Que el desempleo vuelva a ubicarse en dos dígitos.

10. Que vuelva a crecer la migración venezolana.

Regla, en veremos

En junio de 2025, el Gobierno suspendió temporalmente la regla fiscal, que establece límites al gasto y al endeudamiento público, implementando una “cláusula de escape” y con la promesa de reactivarla tres años después. Los analistas, sin embargo, creen mayoritariamente que no podrá cumplir con su palabra.

En Aval Asset Management explican que el déficit fiscal y la deuda se mantienen en niveles elevados, al tiempo que el gasto es altamente rígido, lo que hace que se requiera un ajuste significativo para cumplir la regla fiscal. “Además, la actual suspensión de la regla y el mayor costo del endeudamiento reducen el margen para una consolidación fiscal creíble en el corto plazo”, reiteran.

Estos son los otros dos decretos relacionados con la emergencia económica que quedan suspendidos por la decisión de la Corte Constitucional

Asimismo, en el BBVA consideran que es difícil retomar la regla fiscal, pues el ajuste requerido sería muy exigente para la economía, mientras que en Fénix Valor son mucho más críticos y dicen que no ven pronta la reactivación de la regla “porque tenemos un Gobierno irresponsable”.

Por el contrario, en BTG Pactual piensan que, si el nuevo Gobierno anuncia un compromiso por la consolidación fiscal, lo que significa recortes presupuestales y una reforma tributaria, sería más factible volver al marco de la regla. “Ese ajuste podría tomar entre tres y cuatro años, pero sería más rápido si se genera un ambiente que acelere el crecimiento económico en 2027 y 2028”.

*Este especial sobre expectativas de inversión se construyó a partir de una encuesta de Dinero, aplicada entre el 20 y el 28 de enero de 2026 y respondida por analistas de las siguientes firmas: Sectorial, BTG Pactual, Alianza, Credicorp, Aval Asset Management, Fénix Valor, Bancolombia, Positiva, BBVA, Elemento Alpha, Protección, Asobancaria, Banco de Bogotá, Corficolombiana, Acciones y Valores, Itaú, Davibank y Colfondos.

